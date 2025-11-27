La abogada Noemí Alarcón, elegida vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea

Noemí Alarcón y Salvador González - CGAE

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual presidenta del Comité de Migraciones del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), la abogada española Noemí Alarcón, ha resultado elegida este jueves vicepresidenta.

Así, Alarcón comenzará su mandato como vicepresidenta el 1 de enero de 2026 y en 2029 ocupará la Presidencia de la institución. Su nombramiento pone fin a más de 15 años sin representación española en la presidencia de la organización.

Las elecciones han tenido lugar en el pleno celebrado en París, al que ha asistido el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, como jefe de la delegación española.

La candidatura fue presentada por el Consejo General de la Abogacía Española como muestra de su apuesta estratégica por Europa y el fortalecimiento del derecho de la Unión Europea.

"Europa necesita unidad, necesita que nosotros estemos unidos y los ciudadanos se merecen una profesión legal fuerte. CCBE es esencial hoy en la defensa de los pilares de nuestra profesión: independencia, confidencialidad y el acceso a la Justicia para todas las personas", ha afirmado Alarcón en su discurso de candidatura en la Asamblea de CCBE celebrada en octubre en Bruselas.

Alarcón pone fin con su nombramiento a un vacío de más de 15 años sin representación española en la dirección de la organización. La presidencia del CCBE es un órgano ejecutivo colegiado compuesto por un presidente y tres vicepresidencias. Cada cargo se ejerce durante el año natural correspondiente y son, en la práctica, rotativos hasta alcanzar el cargo de presidente. Este órgano se ocupa de la dirección política y estratégica de CCBE, además de la representación institucional de la organización.

Noemí Alarcón Velasco, abogada experta en Derecho de la Unión Europea e internacional, es la actual presidenta del Comité de Migraciones de CCBE. Bajo su dirección, este comité ha logrado elaborar posiciones equilibradas sobre cuestiones cruciales para la profesión y para el derecho al asesoramiento y a la defensa. De hecho, CCBE se ha convertido en una referencia en este ámbito para las instituciones, los Consejos y los Colegios de la Abogacía y la sociedad civil.

Alarcón cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y una dilatada trayectoria en la Abogacía Española y europea, como miembro y experta colaboradora de la delegación española ante CCBE. Participa activamente en los trabajos del CCBE desde hace más de once años, demostrando un compromiso constante con las misiones esenciales de la organización: la defensa del Estado de Derecho, la promoción de los valores democráticos europeos y el papel central de la profesión de abogado en la garantía de los derechos fundamentales.