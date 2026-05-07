El acceso a la vivienda, la calidad educativa y la sanidad amenazan con "erosionar el bienestar social" en España

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alternativas, 1º de Mayo y Oxfam Intermón han alertado de "la erosión del bienestar social" en España a causa de las "brechas estructurales" en el acceso a la vivienda, la calidad educativa y la equidad sanitaria.

"Todo parece indicar que el sistema de protección enfrenta serios desafíos", han incidido las organizaciones en el 'VII Informe sobre la desigualdad en España 2026' presentado este jueves en la sede del Consejo Económico y Social.

El documento señala que la inflación, las dificultades para acceder a la vivienda y la pobreza infantil constituyen las "principales amenazas" que enfrenta el sistema de bienestar europeo. En este sentido, el análisis sostiene que "casi ocho de cada diez personas creen que en España hay muchas desigualdades". Los grupos más afectados son "las personas con menos recursos económicos, las mujeres, los jóvenes y las personas racializadas".

"La desigualdad no es un Estado, es un proceso condicionado el mercado de trabajo, los cambios demográficos y tecnológicos, las expectativas sociales o la percepción que tenemos de quiénes somos. Y tienen un papel muy importante las políticas públicas y el diseño institucional", ha defendido Olga Salido, profesora de Sociología de la UCM y codirectora del análisis, en la presentación del informe.

LA INFLACIÓN COMO INTENSIFICADOR DE DESIGUALDADES

Sobre la inflación, la investigación aclara que "ha tenido un efecto regresivo en términos distributivos, intensificando las desigualdades". Por un lado, las organizaciones advierten de que los trabajadores y pensionistas han visto "erosionado su poder adquisitivo", ya que los aumentos salariales y de prestaciones estuvieron "muy por debajo del incremento de los precios".

De hecho, el 30% de las personas encuestadas considera que sus ingresos actuales no le permiten llevar una vida digna, casi tres puntos porcentuales más que en 2023.

Además, el texto identifica "efectos diferenciales" de la inflación para los hogares endeudados, los ahorradores y los tenedores de activos financieros. Asimismo, en el consumo, los hogares "pobres" enfrentaron "tasas de inflación específicas más elevadas" debido a que "dedican una mayor proporción de su renta a bienes básicos, como energía y alimentos".

"PANORAMA DRAMÁTICO" EN EL ACCESO A UN HOGAR

En cuanto a la vivienda, el estudio indica que "el panorama es dramático" y que es "la principal fuente generadora de desigualdad". Según los datos recogidos, el 45% de la población encuestada reconoce que la crisis habitacional "les genera un fuerte malestar".

Entre las personas propietarias, solo el 33,2% asevera verse afectada por la crisis del hogar, mientras que en los arrendatarios la proporción se dispara hasta el 73,6%. Además, los resultados del informe atestiguan la existencia de la 'Generación del Alquiler' como "modelo agotado en el que el bienestar de unos depende crecientemente de la extracción de rentas de otros".

Para poder hacer frente a esta crisis, la investigación pone en el foco la necesidad de que los grupos políticos acuerden un Pacto de Estado por la causa, con el objetivo de impulsar un parque de vivienda social y asequible, aumentar la inversión pública y garantizar mecanismos como la incorporación al mercado del alquiler de viviendas vacías o de uso turístico.

"El reto político no consiste únicamente en aumentar la oferta, sino en desmantelar un entramado institucionalizado que convierte el derecho a habitar en una infraestructura de explotación", sostiene el documento. En este contexto, el análisis asegura que "es urgente aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas donde no se está haciendo".

PROBLEMAS EN EL SISTEMA SANITARIO

El análisis también incide en las desigualdades derivadas del acceso a la sanidad a través del Sistema Nacional de Salud. Para poder paliarlas y garantizar una cobertura universal, el documento subraya la necesidad de asegurar una consulta en Atención Primaria en un máximo de 78 horas, así como máxima transparencia sobre la actividad sanitaria y listas de espera.

"Se trata de ofrecer en abierto por internet datos e información de los recursos (personal, quirófanos, etc.) disponibles y utilizados", insisten los autores del informe.

REDUCIR LA TASA DE REPETICIÓN, LA FALTA DE TITULACIÓN Y EL ABANDONO ESCOLAR

Respecto a la educación, el escrito sostiene que sigue siendo necesaria la "adopción de políticas y prácticas" que reduzcan la tasa de repetición, la falta de titulación y el abandono escolar temprano.

Al mismo tiempo, el documento considera "indispensable" disminuir los mecanismos de segregación asociados a la existencia de los centros concertados, especialmente las cuotas demandadas a las familia.

En este ámbito, el análisis enmarca, a su vez, la creación de plazas públicas "gratuitas" en el primer ciclo de la educación infantil como una tarea "urgente".

LA FISCALIDAD COMO "HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE"

Para reducir las desigualdades explicadas en el informe, los autores apuntan que la fiscalidad constituye "una herramienta imprescindible". Por ello, el informe subraya la necesidad de establecer una remodelación del esquema actual.

"Sería deseable impulsar una reforma tributaria integral, orientada a dotar al sistema en su conjunto de mayor progresividad y capacidad recaudatoria", precisa el texto.

Para avanzar en esta dirección, las fundaciones estiman necesario abordar cambios, sobre todo, en la tributación de la riqueza, reformando el diseño del actual impuesto sobre el patrimonio.

De igual modo, la investigación especifica que España debería "seguir impulsando la agenda de fiscalidad sobre las grandes fortunas, la fiscalidad corporativa y la lucha contra las guaridas fiscales".

De cara al futuro, las organizaciones sugieren el diseño de políticas económicas "más sensibles" a las diferentes circunstancias que enfrenta cada perfil vulnerable, como familias monoparentales y parejas con tres o más hijos.

Por último, el documento defiende la conveniencia de incorporar mecanismos progresivos automáticos de indexación y mejoras en la calidad institucional y de implementación, de forma que se garantice que alcanzan "a los colectivos para quienes fueron diseñadas".