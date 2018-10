Acebes dice que no conoce a Villarejo aunque cree que pudo coincidir con él cuando fue ministro del Interior

Publicado 31/10/2018 17:15:12 CET

Bildu pide releer lo que dijo Cospedal en la comisión de investigación por si incurrió en falsedad tras lo desvelado en audios

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebes, ha asegurado este miércoles que no conoce al excomisario José Manuel Villarejo aunque ha admitido que puede haber coincidido con él en algún acto cuando estuvo al frente del Ministerio de Interior con el Gobierno de José María Aznar.

Así se ha pronunciado a preguntas del diputado de Bildu Oskar Matute --durante su comparecencia en la comisión que investiga la presunta 'caja b' del PP--, en un momento en que el foco informativo está centrado en las grabaciones que ha desvelado el confidencial 'Moncloa.com' entre la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y el excomisario Villarejo.

Esos audios señalan que Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, pidieron "trabajos puntuales" a Villarejo en ese encuentro discreto celebrado en julio de 2009 en el despacho que ella tenía en la séptima planta de la sede nacional del PP.

"NO RECUERDO HABERLE CONOCIDO NUNCA"

Matute ha preguntado a Acebes si conoce al comisario Villarejo y si se ha reunido con él en alguna ocasión. "No", ha respondido tajante Acebes. Eso sí, ha añadido después que ha sido ministro del Interior y que, por lo tanto, pudo "haber coincidido con él en algún acto". "No lo recuerdo y no recuerdo ni siquiera haberle conocido nunca", ha apostillado.

El portavoz de Bildu en la comisión de investigación sobre la presunta 'caja b' del PP ha admitido que él tampoco tiene información que vaya a "rebatir" las manifestaciones de Acebes negando conocer a Villarejo.

Sin embargo, Matute ha señalado que Cospedal "dijo cosas" cuando compareció ante esta comisión parlamentaria que "probablemente", a tenor de "lo escuchado en esas conversaciones con Villarejo", debería llevarles a hacer un "ejercicio" de "reflexión" porque "a lo mejor incurrió en alguna falsedad argumental".

"Entiendo que eso a usted no le compete, pero se lo pregunto para no encontrarnos a un capítulo equivalente o similar al que acabo de relatar", ha manifestado el diputado de Bildu al exministro del Partido Popular.

SIN CONOCIMIENTO DE LA REUNIÓN DE COSPEDAL Y VILLAREJO

Previamente, y a preguntas del diputado de En Comú Marcelo Expósito, Acebes ha dicho no tener "ningún" conocimiento de la reunión que mantuvo en julio de 2009 Cospedal con el excomisario Villarejo, poco después de estallar el caso Gürtel.

Según ha relatado, él dejó la Secretaría General del PP y la política "hace 10 años" y desde entonces se ha dedicado "solo" a su "trabajo profesional". Además, ha añadido que él no ha preguntado "nada" a Cospedal sobre este asunto estos días.