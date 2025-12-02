Un acusado de terrorismo dice que estaba "enganchado como a una serie" a vídeos yihadistas pero niega que sea de DAESH

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de adoctrinamiento y colaboración terrorista que la Audiencia Nacional (AN) ha juzgado este martes ha negado estar vinculado con el Estado Islámico (DAESH), al tiempo que ha justificado que veía vídeos yihadistas sobre ejecuciones porque estaba "enganchado como una serie" a ellos mientras estaba drogado.

Así ha contestado Ismail C. a las preguntas de la Fiscalía, que ha insistido en conocer los motivos por los cuales el acusado tenía más de 120 gigas de vídeos propagandísticos del DAESH con decapitaciones y ejecuciones de personas, según apuntó en su escrito de acusación.

El hombre ha declarado que "no está de acuerdo" con las acciones del Estado Islámico, asegurando que veía esos vídeos "como si estuviera enganchado a una serie, que quería ver más, y más, y más" solo cuando había consumido marihuana y cocaína. "Cuando estoy normal, no me meto en esa cosa", ha declarado.

Además, ha mantenido que no conocía el origen de los vídeos violentos y que "pinchaba en cosas" de las que no tenía consciencia de lo que podían ser.

En su última palabra, Ismail C. ha insistido en el "error" que cometió al haber entrado en ese contenido, algo de lo que se arrepiente. "Yo soy una persona humana que puede equivocarse y tener otra oportunidad en la vida", ha señalado.

FISCALÍA PIDE 7 AÑOS DE PRISIÓN

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía explica que los vídeos son de corriente suní y muestran "exaltamiento claro" de las acciones de Estado Islámico "contra sus adversarios de la corriente chií, difundiendo un claro mensaje de adoctrinamiento radical basado en el Corán y la sharia".

Además, pide que Ismail C. sea condenado a siete años de cárcel y 7.200 euros de multa por los delitos de adoctrinamiento y colaboración terrorista después de que el acusado experimentara una "plena radicalización" desde el año 2023.

La teniente fiscal Marta Durántez ha señalado en el juicio que "todo aquello que el ya acusado ha alegado en su descargo, en ningún caso viene a dar una explicación racional que ofrezca una duda razonable y suficiente para poder invertir o, por así decirlo, desvirtuar la inmunidad", por lo que ha mantenido la misma petición de penas.

Por su parte, la defensa de Ismail C. ha pedido la absolución de su representado porque "no adoptó ningún tipo de medida de precaución ni de ocultación" de los contenidos que subía.

Además, ha dicho que empezó a ver los vídeos violentos "llevado por la curiosidad" mientras vivía en la calle y que se le hizo un seguimiento policial por "ser hermano de una persona que había estado vinculada con el Estado Islámico y que había fallecido en Siria".

"JUGANDO" A DISPARAR A UN CERDO

La Fiscalía indicó en su escrito que también se encontró un vídeo del año 2021 en el cual "aparece portando una carabina de aire comprimido en un entorno aparentemente de combate urbano" y "fotogramas donde se le observa efectuando un disparo a un cerdo" con un arma de ese tipo.

Preguntado por esto, Ismail C. ha explicado que ese día estaba trabajando junto con un compañero limpiando una casa. A la hora del desayuno, el acusado se quedó solo y vio el arma detrás de una puerta, por lo que se hizo un vídeo "jugando con ella", según ha dicho.

"¿Jugando con ella es también matar a un cerdo?", ha inquirido la teniente fiscal de la AN, a lo que el hombre ha respondido asegurando que el arma "estaba vacía" y que "no quería matar a nadie".

Asimismo, ha mantenido que se grabó el vídeo por "curiosidad, pero no por hacer nada malo". Al ser "la primera vez" que veía un arma de fuego en persona, "es normal que la pruebe", ha apuntado.

CANTIDAD "INGENTE" DE INFORMACIÓN TERRORISTA

La Fiscalía también ha señalado en el juicio que Ismail C. tenía en un 'pen drive' una cantidad "ingente" de información relacionada con el terrorismo, como "el manual del perfecto terrorista" o instrucciones sobre "cómo tomar medidas de seguridad para no ser descubierto y difundir la yihad por la palabra".

El acusado ha aclarado que había volcado a ese dispositivo todo lo que había en su teléfono para salvaguardar su documentación, por lo que ha argumentado que hizo la copia de los vídeos violentos sin darse cuenta. "Yo copié todo lo que es la carpeta del móvil, lo copié todo, todo lo que había. Sin querer estaba en el móvil esa cosa", ha declarado.

Asimismo, el Ministerio Público ha preguntado sobre su presunta cuenta en una plataforma empleada por afines al terrorismo islámico para "almacenar una ingente cantidad de material documental y audiovisual sobre la yihad y los grupos terroristas, manuales de entrenamiento y formación", como señaló en su escrito de acusación.

Ismail C. ha vuelto a negar que fuera consciente de que esos vídeos se correspondían con el DAESH. Sin embargo, un agente de la Guardia Civil ha testificado que encontraron una cuenta asociada al correo del acusado y con un nombre en el perfil muy parecido al del hombre.

"Durante los meses de investigación, pasa a denominarse Islamic Estate", ha declarado el agente. Y ha añadido que el contenido que subía a dicha cuenta "son vídeos que por su carácter y por el simple hecho de ser propaganda oficial de DAESH resultan idóneos para el adoctrinamiento de terceras personas".

Unos vídeos, además, "totalmente públicos", que llegaron a tener más de 20.000 visualizaciones, según la Benemérita. "Esto, a efectos nuestros como especialistas en la lucha contra el terrorismo, es una manera de colaboración", ha sostenido el guardia civil.