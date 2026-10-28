Ada Colau propone crear un impuesto para impedir la acumulación de vivienda en España

La candidata a la presidencia por el Frente Amplio, Ada Colau, durante un acto público en el marco de la precampaña de las generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N, Ada Colau, ha propuesto este miércoles la creación de un impuesto a empresas y personas físicas para impedir la acumulación de viviendas en España.

Así lo ha anunciado durante una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, para detallar que dicho gravamen tendría un tipo del 10% del valor de cada piso salvo si los citados inmuebles se destinan a alquiler asequible y estable.

Concretamente, el impuesto se aplicaría en el caso de las empresas desde la primera vivienda mientras que a las personas físicas se aplicaría a partir de la cuarta casa en adelante, en caso de que las propiedades tengan un valor acumulado superior a los 800.000 euros.

Colau ha destacado que la vivienda es la "máxima prioridad" de la campaña porque le "deben a Maricarmen", la anciana que murió en Madrid tras ser desahuciada, acabar con la especulación. Por tanto, este impuesto "disuasorio" hará que "no salga a cuenta especular" respetando a los pequeños propietarios.

AFECTARÍA A TODOS LOS FONDOS Y A 262.000 MULTIPROPIETARIOS

Las estimación de Frente Amplio es que la medida afectará a todos los fondos de inversión que operan en España y a 737 empresas privadas que tienen 50 o más viviendas alquiladas.

También repercutiría en un total de 262.000 multipropietarios con cuatro o más casas, que representan el 1,3% de los que poseen vivienda en España y que pertenece al 10% de la población más rica.

No obstante, la coalición de izquierdas establece excepciones al impuesto, como es el caso de las cooperativas de vivienda, administraciones públicas u organizaciones sin ánimo de lucro, al considerar que el uso y tenencia de inmuebles están justificados.

El objetivo central de este tributo es que nadie en el país pueda acumular más de tres pisos y vuelve a visualizar que la cuestión de la vivienda es uno de los ejes centrales de la campaña de Frente Amplio a las elecciones generales.

Desde la candidatura han enfatizado que "todo el mundo tiene derecho a una casa y nadie a acumular más de tres", por lo que es prioritario facilitar el primer acceso a la primera vivienda de la población e "impedir el acaparamiento de las mismas en pocas manos".

Es más, considera que esta medida tributaria contribuirá a aumentar la oferta de vivienda de alquiler y en propiedad a precios accesibles, propiciando bajadas de precios.

INVERTIR UN 1% DEL PIB EN VIVIENDA PÚBLICA

Dicho tributo vendrá asociado a una inversión de hasta el 1% del PIB para aumentar el parque público de vivienda (cuantía que el propio impuesto ayudará a financiar) mediante la construcción, adquisición y rehabilitación de pisos.

Sumar ya planteó destinar ese porcentaje del PIB tanto en su programa electoral como al plan estatal de vivienda y en sus prioridades para los Presupuestos Generales, estimando que con dicha inversión se alcanzarían 2 millones de viviendas sociales.

La intención de gravar la acumulación de vivienda ya ha sido planteada por parte de la izquierda alternativa. Por ejemplo, ERC registró una proposición de ley con una idea similar al plantear un impuesto complementario al IVA, con carácter progresivo, para aquellos que dispusieran de dos viviendas y quisieran adquirir más pisos.