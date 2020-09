La Administradora de Gürtel dice al juez que Aguirre conocía los contratos de Púnica, aunque no acudía a las reuniones

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La que fuera administradora de las empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán, ha ratificado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón las manifestaciones que ya hiciera ante la Fiscalía Anticorrupción apuntando al conocimiento por parte de la expresidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre de las contrataciones con la empresa de eventos del empresario Daniel Mercado, Over Marketing, han señalado a Europa Press fuentes presentes en la declaración. Ha reconocido no obstante que no tiene constancia de su asistencia a reuniones de mesas de contratación.

La citación por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, se produce tras un acuerdo de Jordan, condenada por la primera etapa del 'caso Gürtel', con al Fiscalía en relación con el conocimiento que tendría de las operaciones investigadas en otra trama de corrupción vinculada al PP de Madrid, la de Púnica. La citación se produce en la pieza en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP en Madrid.

Las mismas fuentes han señalado que durante la sesión de este martes han interrogado las defensas de los imputados, que han sido especialmente duras con la testigo, sobre todo los letrados de Aguirre y del que fuera exsecretario general de los populares en Madrid Francisco Granados, quienes han tratado de desvirtuar sus manifestaciones.

En el momento de mayor tensión, la testigo ha admitido que tenía el convencimiento de que Aguirre estaba al tanto de las contrataciones de Over Marketing porque la vio hablar sobre las mismas "en los pasillos", si bien nunca acudió a ninguna reunión formal sobre las mismas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó el pasado mes de septiembre investigar a Aguirre, pero también a su sucesora en la Presidencia madrileña, Cristina Cifuentes, en el 'caso Púnica', por la presunta financiación irregular del PP regional.

Sobre Aguirre, el juez explicó en su auto que la investigación arroja "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". Campañas que "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", destaca la resolución de García Castellón.

COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

Así, Jordán, condenada por varias piezas de la trama Gürtel, en el marco de colaboración que está manteniendo con la Justicia, habría acordado con las fiscales de Púnica contar al juez instructor lo que sabe de este tipo de procedimiento, según informó el diario El Mundo.

Debido a que fue trabajadora de Easy Concept --una de las empresas del líder de la Gürtel-- tuvo contacto directo con la Comunidad de Madrid.

En su declaración como acusada en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), Jordán aseguró que, aunque las empresas del 'cabecilla' de la trama corrupta, Francisco Correa, despachaban directamente con el exconsejero madrileño de Presidencia Alberto López Viejo sobre los actos a los que iba a acudir Aguirre, la entonces presidenta "opinaba y mucho".

Apuntó que creía que estas "exigencias" de Aguirre, que llegó incluso a cambiar las características de los actos a última hora, se debían a que quería mejorar su "posicionamiento político porque era ella la que salía en estos eventos".

Asimismo, Jordán también indicó que era habitual que la Comunidad de Madrid pidiera expresamente a las empresas del Gurpo Correa que fraccionara las facturas para eludir los requisitos de publicidad y adjudicación establecido por la ley.

Este martes también ha declarado ante el juez, en calidad de investigada, la técnica del Ayuntamiento de Parla Elena María Fernández Perez, que ha defendido la legalidad de sus actuaciones, que según ha manifestado permitieron ahorrar a su Ayuntamiento 800.000 euros en contratos.