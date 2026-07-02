La Agencia Tributaria se personará en el 'caso Plus Ultra' por las joyas de Zapatero

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la presentación del libro del exministro de Universidades Manuel Castells 'Testimonio: Viviendo historia', en el Círculo de Bellas Artes, a 8 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha acordado personarse en la pieza del 'caso Plus Ultra' sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, José Luis Calama, le ofreciera formar parte al considerarla "potencial perjudicada".

Fuentes del Gobierno han indicado a Europa Press este jueves que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ultima los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado.

El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa.

A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.

Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

LAS JOYAS FUERON TASADAS EN 1,3 MILLONES

La joyería Ansorena, a la que Calama solicitó una tasación, valoró en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en una caja fuerte del despacho de Zapatero.

El juez ordenó el análisis de las joyas para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", agregó.

Calama encargó el trabajo a una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, "con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia".

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".