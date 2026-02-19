Aguirre tacha de "broma" la gira de Rufián y admite que le da "mucha risa" su intención de disputar escaños a Vox

1061489.1.260.149.20260219135054 Esperanza Aguirre - EUROPA PRESS - ALBERTO ORTEGA

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha definido de "broma" la gira de escuchada iniciada por la portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha admitido que le da "mucha risa" su intención de disputar escaños a Vox en distintas provincias.

"A mí me hace mucha gracia Rufián, porque ahora hemos pasado de odiar a España y no querer más que la independencia de Cataluña a querer ser el líder de la extrema izquierda en España", ha afirmado Aguirre al ser preguntada por la iniciativa del dirigente republicano en el acto de presentación en el Senado del libro 'Alexis de Tocqueville. Un liberal único.', --organizado por la Fundación FAES--donde ha asistido el expresidente del Gobierno José María Aznar José María Aznar, entre otros.

En este sentido, ha ironizado sobre la posibilidad de que Rufián pueda restar apoyos a Vox. "Anda, ¿qué le va a quitar escaños a Vox, Rufián? Es que me da una risa", ha señalado, recordando que el portavoz de ERC es "un señor independentista catalán". "Pero, en fin, él sabrá mejor que yo. Yo de la extrema izquierda no entiendo nada", ha concluido.

LA VICTIMA DEL EXDAO QUE "PARECE DESPROTEGIDA"

En relación con la polémica por el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, Aguirre ha señalado que "parece" que la víctima sí se sintió "desprotegida", al optar por acudir directamente al juzgado en lugar de activar los mecanismos internos del cuerpo.

En este marco, la 'popular' ha apuntando que la denunciante decidió no acudir a la vía interna "porque se temía que le llamara el jefe del gabinete para decirle: A ver qué quieres. Que la comprara".

A su juicio, este hecho refuerza la gravedad de la situación y cuestiona la idoneidad del exDAO para ocupar ese cargo. "Es un asco el que hayamos tenido de jefe de la Policía a un tipo así, no merece para nada la confianza de Marlaska ni el haber sido jefe de un cuerpo tan importante como es la Policía Nacional. Me da una vergüenza", ha señalado.

Asimismo, ha rechazado que se pueda justificar lo ocurrido por la existencia de una relación previa entre ambas partes. "Las relaciones se acaban y las violaciones existen", ha zanjado.