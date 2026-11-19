1135336.1.260.149.20261119103057 El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante el Desayuno Informativo de Fórum Europa, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El evento está organizado por el grupo de Salud Asisa y la compañía de Energía Fotovoltaica y Medioambiente Solaria. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha eludido comentar las recientes palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont en las que asegura que le resultó "bastante fácil" conseguir la amnistía, aunque sí que ha querido defender que esta norma era "indefectible" para "normalizar la política" en Cataluña.

"Ni idea de si fue más fácil o más difícil, pero el camino para normalizar la situación era una Ley de Amnistía, y luego pues cada uno tiene su estilo de negociar y su estilo de hablar", ha proclamado Aitor Esteban en un desayuno de 'Nueva Economía Fórum' reaccionando a la entrevista de Puigdemont en 'El Mundo', en la que también dice que Junts se ha aprovechado "de la ambición de Sánchez para derrotar a España".

En cualquier caso, ha reivindicado la ley que aprobó el Gobierno de Sánchez porque, según ha dicho, esto no iba "únicamente" de los altos cargos de la Generalitat, esgrimiento que "había centenares de personas a los que luego les afectó" esta amnistía.

Por ello, ha insistido en que la Ley de Amnistía hubiera acabado "entrando" antes o después, ya hubiera sido con un Gobierno socialista o con uno del PP.

SOBRE EL 'CARA A CARA' DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

El presidente del PNV también se ha pronunciado sobre el debate que mantendrán este jueves el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticando el formato del 'cara a cara' y reclamando un debate "más amplio".

"Esto no es un sistema presidencialista, se elige a la gente que te va a representar durante los próximos cuatro años. Y de esta manera parece que lo único importante, y no hay nada más, es si va a estar este señor o este otro", ha añadido.

En cualquier caso, Aitor Esteban ha dicho que espera un "debate bronco" porque lo ha estado viviendo estos años "de manera muy directa" y le sorprende "mucho" que fuera un 'cara a cara' de "guante blanco" dadas sus "pésimas relaciones" personales.

No obstante, ha eludido augurar si este debate puede tener influencia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque sí que cree que la próxima semana "va a ser decisiva".

"UNA LEGISLATURA COMPLICADA"

Al inicio de su intervención, Aitor Esteban ha hecho un repaso de esta última legislatura, definiéndola como "complicada y desagradable en muchos momentos", y considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "perdió el control de su agenda en muchísimos momentos".

También ha proclamado que es "un momento crucial para Euskadi", reclamando el voto para el PNV y la suficiente fuerza para "plantar cara" a PP y Vox en el caso de que consigan Gobierno tras el 29 de noviembre.

Y si Pedro Sánchez consigue reeditar el Gobierno, Aitor Esteban ha dicho que "siempre tiene que haber alguien solvente" para volver a negociar cuestiones como el reconocimiento nacional, un nuevo Estatuto de Autonomía, desarollar el autogobierno o el nuevo cupo.

Ha insistido en su rechazo a participar en una ecuación en la que esté Vox, aunque ha precisado que, en caso de acuerdo con el PSOE, el PNV tampoco "tiene muchas ganas de repetir en los mismos términos la experiencia de esta legislatura".

REIVINDICA LA FUERZA DEL PNV

Con todo, Aitor Esteban sí que ha reconocido que una parte del electorado del PNV se "desenchufó" tras la crisis del Covid, aunque se ha mostrado "optimista" de cara a las próximas elecciones municipales y espera que puedan mantener el grupo parlamentario en la próxima legislatura.

Por ello, ha sacado pecho de algunas gestiones del Grupo Vasco en el Congreso durante la legislatura, poniendo como ejemplo 'Talgo': "Si no es por el PNV, Talgo no existiría y hubiera desaparecido".

En cuanto a las recientes palabras del candidato de EH Bildu Oskar Matute sobre ETA, Aitor Esteban le ha reprochado que se refiriera a la banda terrorista como un "estorbo", aunque cree que EH Bildu nunca usará la palabra "condena" para referirse a ETA.