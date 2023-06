Aizpurua (EH Bildu) afirma que independentistas vascos y catalanes serán "decisivos" la próxima legislatura

Cree que los pactos "inconfesables del PNV-PSE-PP" en las instituciones vascas tras el 28M "ya están pasando factura" a los jeltzales



BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz EH Bildu en el Congreso y cabeza de lista por Guipúzcoa al Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que "el bipartidismo ya no es la única realidad" en la Cámara Baja, donde "la plurinacionalidad está muy representada", y ha expresado su convicción de que en la próxima legislatura los independentistas vascos y catalanes serán "decisivos y determinantes".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Aizpurua ha destacado que en cada cita electoral su formación consigue "más votos, más apoyos de la ciudadanía", y cree que "esto va a seguir así" también en los comicios del 23 de junio.

En todo caso, ha reconocido que en las generales en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra "las fuerzas del Estado, PP y PSOE, tienden a tener mejores resultados" que en autonómicas y locales, en las que EH Bildu recaba más respaldos. "Pero yo confío en que nosotros también vamos a tener muy buenos resultados", ha indicado.

A su juicio, parece que el objetivo del Partido Popular y de los socialistas se centra en "enfocar" estos comicios como si solo existiese el bipartidismo, cuando "no es real".

"No tenemos más que mirar al Congreso de los Diputados cómo se ha configurado en esta última legislatura. Ahí no hay bipartidismo, eso se rompió. Hay quienes añoran volver a ese bipartidismo y se sentirían más cómodos ahí, pero la sociedad ha cambiado. El bipartidismo ya no es la única realidad y se explicita claramente en el Congreso de los Diputados, donde hay muchísimas fuerzas políticas, y la plurinacionalidad está muy representada", ha añadido.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que en la próxima legislatura los independentistas vascos y catalanes serán "otra vez decisivos y determinantes".

GIPUZKOA Y VITORIA

Mertxe Aizpurua también se ha referido a las pasadas elecciones municipales y forales del 28 de mayo, para asegurar que "las urnas han hablado muy claro en Guipúzcoa y también en Vitoria", donde EH Bildu ha sido primera fuerza, pero lo liderarán las instituciones por el acuerdo PNV-PSE. La Diputación guipuzcoana la liderará la jeltzale Eider Mendoza y el Ayuntamiento de Vitoria la socialista Maider Etxebarria, con el apoyo del PP.

"Son las cuestiones que hacen de la política a veces cosas que son inexplicables, porque se pueden arrebatar las mayorías, pero siempre que se hagan sobre bases y programas sólidos", ha censurado la candidata de la formación soberanista.

Tras subrayar que, para desplazarles, se haya contado con los votos del PP, ha apuntado que "hay pactos inconfesables que no se explican muy bien y no suelen ser entendibles por la ciudadanía".

A su juicio, esos supuestos pactos del PNV con PSE-EE y PP "inconfesables y que dan, al parecer, vergüenza hasta explicarlos" públicamente, "ya están pasando factura" a los jeltzales. "Realmente irán en contra de quienes los han propiciado y quienes han utilizado ese apoyo del PP para sus propios intereses de mantenerse en el gobierno y nada más. Son intereses de poder y creo que va a tomar nota la ciudadanía", ha insistido.

Mertxe Aipurua ha reiterado que los acuerdos deben hacerse "en base a programas que puedan ser defendibles", y ha recordado que "el Partido Popular está gobernando con Vox ya y está llegando a acuerdos terribles con Vox en cantidad de comunidades autónomas y en ayuntamientos". "Creo que ya sabemos lo que está pasando y lo que va a pasar, y todo tiene consecuencias, en política también", ha concluido.