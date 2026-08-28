Albares ensalza la "esencial" cooperación con Marruecos y dice que rechazó sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha alabado este viernes la cooperación con Marruecos para atajar la crisis en Ceuta, que ha definido como "esencial", y ha asegurado que trasladó a Rabat su rechazo "formal" a todas las reclamaciones marroquíes sobre la ciudad autónoma y Melilla.

En su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el titular de Exteriores ha explicado que su departamento se comunicó con Marruecos a través de los canales diplomáticos desde "el primer momento" de la crisis y que este "indispensable" contacto "ha sido y es permanente".

Asimismo, ha asegurado que este diálogo ha sido "esencial" para facilitar el retorno del 90% de los 80.000 inmigrantes que entraron masivamente en Ceuta el 30 de julio y el 31 de julio; para gestionar la vuelta de los que permanecen en la ciudad autónoma; y para prevenir situaciones similares en el futuro, como el 15 de agosto.

"Solicité un refuerzo de medios en el lado marroquí para detener el flujo de entrada, solicité el retorno de quienes entraban irregularmente en España y solicité la adopción de medidas de refuerzo de la frontera para disuadir e impedir una nueva entrada que se estaba convocando para el 15 de agosto y en el futuro", ha detallado Albares.

LAS REDES Y LA INTERNACIONAL REACCIONARIA

A su juicio, el "detonante" de esta crisis migratoria han sido las redes sociales "al deformar" la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe devoluciones en caliente cuando se entra a nado. "Las plataformas han sido el canal inflamable por el que se han propagado mentiras a una escala global y a una velocidad sin precedentes", propagadas por "actores en plataformas muy interesados en extender la polarización", ha apostillado.

Según ha relatado, un vídeo del 28 de julio de dos mujeres jóvenes que habían llegado a nado a Ceuta se viraliza hasta el punto de acumular más de 30 millones de visualizaciones en Marruecos y se llega a decir que la frontera está abierta. Dos días después, 30 de julio, día de las primeras llegadas masivas, hubo una "actividad digital explosiva" con el mensaje de que el Supremo de España no expulsará a quien llegue a nado".

Pero también ha hablado de una "internacional reaccionaria" que instrumentalizó la crisis para "lanzar una guerra cognitiva" que en España estuvo ayudada por "los habituales propagadores de odio", sin concretar a quién se refiere.

"Lo que ocurrió el 30 de julio fue una crisis migratoria y humanitaria, pero fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos, y fue instrumentalizada por la internacional reaccionaria", es su resumen de lo sucedido.

NO SE NEGOCIA SOBRE CEUTA Y MELILLA

Además, Albares ha trasladado que ha sido "muy claro" con Marruecos sobre la integridad territorial y la soberanía española de Ceuta y Melilla, en alusión a las peticiones del ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Tawfiq, para "liberar" ambas ciudades autónomas.

"Ni ha habido, ni hay, ni habrá algún tipo de conversación al respecto: desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y yo como ministro hemos rechazado formalmente y por todos los cauces diplomáticos posibles las declaraciones contrarias a nuestra integridad territorial", ha rematado.