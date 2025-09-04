Albares anima a su homólogo de Serbia a acometer las reformas necesarias para la entrada del país en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, firma un acuerdo con su homólogo de Serbia, Marco Djuric, durante su encuentro en Madrid - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha animado a su homólogo serbio, Marco Djuric, a que su país acometa las reformas necesarias para entrar en la UE, reiterando el respaldo de España a que esto ocurra.

Albares se ha reunido este jueves con Djuric en el Palacio de Viana, en un encuentro en el que ambos han tenido ocasión de repasar los principales desafíos de la agenda bilateral y europea, según ha informado su Ministerio en un comunicado.

"España apoya la candidatura de Serbia para ingresar en la Unión Europea y le anima a llevar a cabo las reformas necesarias", le ha reiterado Albares, recordando que en 2023, ambos países firmaron un acuerdo para impulsar la cooperación hacia la integración de este país en el bloque.

Desde Exteriores han subrayado que España y Serbia mantienen unas buenas relaciones bilaterales que ambos países confían en seguir fortaleciendo y estrechando, incluyendo en los ámbitos comercial y empresarial, además de favorecer la enseñanza del español en Serbia.

Según el comunicado, en 2026, se celebra el 110 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50 aniversario de la reapertura de sus embajadas.

Albares y su homólogo serbio han firmado un acuerdo de cooperación entre las escuelas diplomáticas de ambos países. Además, el ministro ha confirmado la participación de España en la Expo 2027 de Belgrado con un pabellón principal.