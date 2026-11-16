Albares asegura que España "nunca será un obstáculo" para el acercamiento de Kosovo a la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la inauguración del diálogo ‘Resiliencia climática y agua: un compromiso compartido’, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

BRUSELAS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que España "nunca será un obstáculo" para el acercamiento de Kosovo a la Unión Europea, pese a mantener su posición de no reconocer la independencia del territorio, y ha reivindicado la decisión española en 2024 de aceptar los pasaportes kosovares como documentos de viaje como ejemplo de este compromiso.

"Tenemos nuestra posición nacional sobre Kosovo, pero eso no significa que vayamos a ser nunca un obstáculo", ha afirmado el jefe de la diplomacia española durante su intervención este lunes en el Foro de Ampliación de la UE, celebrado este lunes en Bruselas, donde ha insistido en que Madrid mantendrá su disposición a facilitar las relaciones entre Pristina, Belgrado y las instituciones comunitarias.

En este sentido, Albares ha subrayado que ha sido "muy claro durante todos estos años" respecto a la postura española. "Nunca seremos un obstáculo para el diálogo entre Belgrado y Pristina y nunca seremos un obstáculo para que Kosovo se acerque a la Unión Europea", ha recalcado.

Como ejemplo, ha recordado la decisión de España de aceptar los pasaportes de Kosovo como documentos válidos para viajar, coincidiendo con la entrada en vigor, en enero de 2024, de la exención de visados para los ciudadanos kosovares que realizan estancias de corta duración en el espacio Schengen.

"España no fue un obstáculo y reconocimos los pasaportes de Kosovo como documentos de viaje", ha defendido el ministro, que ha puesto esta decisión como muestra de que Madrid puede facilitar el acercamiento de Pristina a Bruselas sin modificar su posición sobre la independencia kosovar.

España es uno de los cinco Estados miembro de la Unión Europea que no reconocen la independencia de Kosovo, declarada unilateralmente en 2008. De esta forma se ha querido evitar que sirva de precedente para los movimientos independentistas internos de España, si bien siempre se ha rechazado cualquier comparación del caso de Kosovo con el de Cataluña o País Vasco.

A esta decisión de no reconocer su independencia se suman otros cuatro Estados miembro de la UE: Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia. De hecho, Kosovo es uno de los países de los Balcanes Occidentales que aspiran a ingresar en el bloque comunitario, aunque su falta de reconocimiento por parte de cinco de los Veintisiete complica su proceso de adhesión.

Kosovo presentó formalmente su solicitud de ingreso en la Unión Europea en diciembre de 2022, pero todavía no ha obtenido el estatuto de país candidato, para lo que necesita el respaldo unánime de los Estados miembro. A ello se suman las dificultades para normalizar sus relaciones con Serbia, que tampoco reconoce su independencia y con la que mantiene un diálogo auspiciado por Bruselas.

APOYO ECONÓMICO A LOS BALCANES OCCIDENTALES

Durante su intervención, Albares también ha defendido la necesidad de establecer un "paquete financiero sustancial" para los Balcanes Occidentales con el objetivo de evitar la frustración de sus ciudadanos ante la lentitud del proceso de convergencia económica con la Unión Europea.

"La mayoría de ellos, diría que casi todos, han realizado grandes esfuerzos en la dirección que les hemos indicado y son historias de éxito", ha señalado, aunque ha advertido de que, pese a estos avances, siguen alejándose de los niveles económicos de los Estados miembro.

En este contexto, ha alertado de la frustración que puede generar entre la población la percepción de que sus países cumplen las exigencias de Bruselas sin que ello se traduzca en una convergencia económica suficiente. "Hacemos nuestros deberes, los hacemos muy bien, vosotros nos decís que los hacemos muy bien y, año tras año, estamos cada vez más lejos", ha señalado, reproduciendo el sentimiento de los ciudadanos balcánicos.