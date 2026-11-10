Albares asegura que una mayoría de países de la UE apoya levantar las sanciones a Delcy Rodríguez

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa, en la sede de la Comisión Europea, a 11 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Belga - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que una mayoría de países de la Unión Europea apoya su propuesta de levantar las sanciones europeas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha señalado que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, está negociando con los "pocos" Estados miembro que todavía mantienen dudas o reticencias.

"El tema sigue avanzando. La Alta Representante está hablando con los pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia", ha afirmado Albares en declaraciones a los medios desde Bruselas, donde ha defendido que la Unión Europea dé pasos para normalizar sus relaciones con Venezuela y acompañar el proceso de transición política en el país latinoamericano.

En este sentido, Albares ha asegurado que Kallas respaldó desde el principio su iniciativa para retirar las medidas restrictivas contra Rodríguez y que el número de gobiernos europeos favorables a esta decisión ha ido aumentando. "La Alta Representante estuvo de acuerdo conmigo desde el primer momento y en estos momentos una mayoría de países también lo están", ha sostenido sobre la propuesta que planteó en febrero de este año.

El ministro ha insistido en que mantener las sanciones contra Rodríguez --que le impiden entrar en territorio europeo o la congelación de sus activos-- "no tiene sentido" en el actual contexto político venezolano, especialmente después de que la dirigente haya visitado varios países europeos, entre ellos Países Bajos e Italia, "con total normalidad" y sin que se hayan producido dificultades.

"La Unión Europea tiene que tener una interlocución, una voz también directa con Venezuela, como la tiene por ejemplo Estados Unidos. No veo por qué la Unión Europea tendría que quedarse atrás", ha defendido Albares, que ha abogado por que Bruselas dé "un paso adelante" y establezca canales de diálogo con las autoridades venezolanas.

ESPAÑA SE OFRECE A ACOMPAÑAR LA TRANSICIÓN EN VENEZUELA

Por otra parte, el titular de Exteriores ha detallado que durante la reciente Cumbre Iberoamericana que se celebró en Madrid mantuvo un encuentro con el nuevo ministro de Exteriores venezolano, Oliver Blanco, al que trasladó la disposición de España a "acompañar" a Venezuela en su proceso de transición política.

"España, si los venezolanos lo creen útil, está dispuesta a acompañar esta transición", ha señalado, insistiendo en que cualquier solución debe surgir de los propios ciudadanos venezolanos y que "no vengan puestas desde fuera", y "por supuesto" que "no incluya violencia ni interna ni mucho menos externa".

Asimismo, Albares ha vuelto a valorar positivamente las recientes excarcelaciones de presos políticos, aunque ha reclamado que este proceso continúe hasta que todos los detenidos por motivos políticos recuperen la libertad. "Hasta el último preso político tiene que ser liberado en Venezuela", ha recalcado.

Por último, también ha celebrado el regreso al país de la dirigente opositora María Corina Machado, que ha considerado una "buena noticia", y ha defendido que todas las personas que deseen volver a Venezuela puedan hacerlo en condiciones de libertad y seguridad.

ESPAÑA PARTICIPA EN EL DEBATE DE LA ONU SOBRE EL SÁHARA

Por otra parte, Albares ha anunciado que España ha solicitado participar en el debate que se celebra este martes en Naciones Unidas sobre el futuro de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), después de que el Consejo de Seguridad no haya logrado alcanzar un acuerdo sobre su continuidad.

"No es una buena noticia que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se ponga de acuerdo", ha lamentado el ministro, que ha reiterado el apoyo de España al enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.

Preguntado por la posibilidad de que la Unión Europea se haga cargo de establecer una misión en Sáhara Occidental en el caso de que no se llegue a un acuerdo sobre la MINURSO --como ha hecho ante el fin del mandato de la misión de la ONU en Líbano, la FINUL--, ha defendido que cualquier solución política "tiene que estar en Naciones Unidas" porque "así lo han decidido las partes".

En este sentido, ha recordado que España puso recientemente a disposición del enviado de la ONU un avión de las Fuerzas Armadas para facilitar sus desplazamientos por la región en busca de una solución al conflicto, esgrimiendo que nuestro país seguirá ofreciendo "todos los medios" que considera para apoyar sus gestiones diplomáticas.