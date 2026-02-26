Albares confía en que el acuerdo de Gibraltar esté ratificado antes de verano y pide al PP que lo apoye en la Eurocámara

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confiado en que el acuerdo sobre Gibraltar, que finalmente se ha hecho público este jueves, pueda ser ratificado por la UE y Reino Unido antes de verano y ha pedido para ello al PP que dé su respaldo al mismo en la Eurocámara.

En una entrevista en 'Radio Algeciras', recogida por Europa Press, ha confiado en que "si todo va bien" la ratificación tanto por parte del Consejo (gobiernos) como del Parlamento Europeo, por parte de la UE, y del Parlamento británico "sea antes de verano".

Eso no impedirá, sin embargo, que el acuerdo entre en vigor provisionalmente, tal y como adelantó Bruselas hace días, a partir del 10 de abril, ya que para esa fecha se empezará a aplicar el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE y de no hacerse así requeriría controles más severos de entrada y salida de Gibraltar.

En este sentido, ha animado a los habitantes del Campo de Gibraltar a que "insistan a sus representantes políticos de todos los partidos, muy especialmente del Partido Popular, que lo apoyen de manera rotunda y masiva en la votación que va a tener lugar en el Parlamento Europeo para que entre en vigor lo antes posible".

Por otra parte, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de acudir a la zona "en fechas próximas" y él mismo también prevé desplazarse al Campo de Gibraltar "para intercambiar con los alcaldes y con los actores socioeconómicos al respecto".

Asimismo, ha indicado que a principios de esta semana comenzaron las "obras de acondicionamiento" de cara al derribo de la Verja y también para hacer "unos acondicionamientos en el aeropuerto", a donde se trasladarán ahora los controles, que serán dobles, por parte primero de las autoridades gibraltareñas y luego de la Policía española, con vistas controlar el acceso al espacio Schengen.