Albares remite el acuerdo de Gibraltar a la Junta y los alcaldes del Campo y pide comparecer en el Congreso

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enviado este jueves el texto definitivo del Acuerdo de Gibraltar a los alcaldes del Campo, la Junta de Andalucía y actores sociales y económicos de la zona y ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarlo.

La remisión del texto se ha producido coincidiendo con la publicación del mismo tanto por la Comisión Europea como por el Gobierno británico, que han sido quienes han negociado el acuerdo que regirá las relaciones de Gibraltar con la UE tras el 'Brexit' y que tendrá como elemento principal la supresión de la Verja.

En un vídeo difundido en redes sociales, Albares se ha felicitado de que con este tratado, que ahora debe ser ratificado por el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara por parte europea y el Parlamento británico, "desaparece la Verja, el último muro de Europa continental".

El acuerdo, ha subrayado el ministro, "garantiza la libre circulación de personas y mercancías, que beneficiará especialmente a los 15.000 trabajadores transfronterizos" y "corrige desequilibrios y distorsiones en múltiples materias, como los impuestos indirectos y el medio ambiente".

Asimismo, ha recalcado, "España mantiene y protege su reclamación de soberanía" sobre este territorio cedido a Reino Unido por el Tratado de Utrecht en 1713.

"En suma, este tratado histórico abre una nueva etapa de convivencia y oportunidades para los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar" así como "una nueva etapa en la relación entre España y Reino Unido". Se trata, ha remachado, de "un tratado histórico para el Campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa".