Albares confía en que Feijóo vaya a Ceuta a apoyar al Gobierno en su plan para "europeizar" la cuestión y no a "dividir"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confiado en que la visita que realizará el próximo lunes a Ceuta el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con el líder del PPE, Manfred Weber, sea parar respaldar el plan para "europeizar" esta ciudad autónoma y Melilla que ya tiene el Gobierno y no para dividir a los ceutíes.

"Nosotros tenemos ya un paquete para europeizar Ceuta y Melilla, para anclarlas más decididamente en la Unión Europea de lo que ya de por sí están", ha sostenido en declaraciones a la prensa en los pasillos del Senado, después de haber presentado precisamente en el Consejo de Ministros de este martes dicho paquete.

El jefe de la diplomacia ha explicado que su desplazamiento de la semana pasada a Bruselas para reunirse con varios comisarios europeos precisamente tenía ese fin y ha enumerado como pasos a dar que "Ceuta y Melilla tengan un asiento permanente en el Comité de las Regiones dentro de la delegación española", que se les incluye "igual que el resto de España dentro de la Unión Aduanera" y que se reconozca su "especifidad geográfica" como fronteras y "eso quede reflejado en todos los documentos de la Unión Europea", además de reforzar la frontera y pedir la presencia de Frontex.

En este sentido, preguntado respecto a la visita que harán Feijóo y Weber a la ciudad autónoma, que el PP ha dicho que busca "europeizar", la cuestión, Albares ha ironizado en que si "por primera vez" desde que es ministro los 'populares' se suman a una iniciativa del Gobierno será bienvenida.

"Si van para eso, si van para sumarse a la propuesta de este Gobierno de europeizar Ceuta y Melilla, bienvenido sea. Si van allí para dividir a los ceutíes y a los españoles, en ese caso no", ha remarcado, confiando en que sea lo primero.

"Si es para dividir y para poner palos en las ruedas, como por ejemplo hacen con las lenguas oficiales españolas, pues mejor que no vayan", ha añadido, en referencia al rechazo del PP a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE que persigue el Gobierno desde agosto de 2023 tras un compromiso con Junts a cambio de su respaldo en la actual legislatura.

EL PP DENUNCIA QUE CEUTA SE MARROQUINIZA

Ya en la sesión del control al Gobierno, el senador del PP José Antonio Monago le ha preguntado si se ratifica en sus palabras durante su visita a Ceuta en agosto de que hasta "la última persona" que entró en la ciudad autónoma a finales de julio sería devuelta, denunciando que este territorio "se marroquiniza a cámara lenta" ante la "pasividad" del Gobierno.

Albares ha asegurado que sigue pensando igual y ha recordado en todo caso que hay tanto sentencias juciales como legislación "que hay que cumplir y que hay que respetar" en el proceso de devolución. "La voluntad, evidentemente, es que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible y que todos ellos regresen lo antes posible", ha zanjado.

Por otra parte, Monago ha sostenido que "Marruecos puede protestar cuanto quiera, pero España debe responder como nación soberana". "La buena vecindad no es subordinación, la cooperación no es obediencia y España no puede vivir pendiente de no incomodar a Rabat y menos dar las gracias y no aportar soluciones", ha advertido.

A su vez, el ministro de Exteriores se ha defendido esgrimiendo que él ha sido el primero en ocupar la cartera en visitar Ceuta y recordando que las únicas visitas de presidentes del Gobierno en ejercicio a las dos ciudades autónomas han sido de socialistas.

Además, ha resaltado que la visita de Juan Carlos I en 2007 se produjo también bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora está previsto que los Reyes vayan de nuevo, también con un presidente socialista.

Por último, ha echado en cara al PP su "palabrería con Ceuta". "Pero cuando necesitan su ayuda", ha añadido, las comunidades autónomas en las que gobiernan están "completamente cerradas para la solidaridad" con los ceutíes. "Por lo tanto, si no arriman el hombro, por lo menos no estorben y dejen que nosotros apoyemos a Ceuta", ha remachado.