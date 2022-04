Albares confía en que "no haya desbordamiento" de la guerra de Ucrania tras los últimos sucesos en Transnistria

El ministro letón agradece a España los más de 500 efectivos españoles en su país en el marco de la OTAN

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confiado este martes en que no se produzca un "desbordamiento" de la guerra en Ucrania a otros países después de los últimos sucesos en la región separatista de Transnistria, en Moldavia, donde se han producido explosiones de origen incierto.

"Lo que deseamos todos", ha dicho el ministro en rueda de prensa junto a su homólogo letón, Edgar Rinkevics, es que "no haya desbordamiento de la guerra ilegal de Vladimir Putin a otros países", al tiempo que ha recordado que España ha destinado ayuda específica a Moldavia para que pueda hacer frente a las consecuencias del conflicto en el país vecino.

"Queremos que la guerra ilegal termine lo antes posible y que los soldados rusos vuelvan a las fronteras de las que no deberían haber salido", ha subrayado Albares, asegurando que España está dispuesta a hacer "todo lo que esté en nuestra mano" para que esto sea así.

Por otra parte, el ministro de Exteriores se ha mostrado partidario de no dar detalles sobre el tipo de armamento que se envía a Ucrania para su defensa. "No ayuda en nada ni a Ucrania a defender su soberanía e independencia ni a proteger a los civiles", quienes están siendo las principales víctimas del conflicto, ha reivindicado.

También su homólogo letón ha reconocido su preocupación por los sucesos en la región separatista moldava. Transnistria ha sido escenario en las últimas horas de varias explosiones que han llevado a las autoridades locales, leales a Moscú, a elevar la alerta antiterrorista y a la propia Rusia a mostrar públicamente su "preocupación".

Las autoridades de Moldavia, país que reivindica su soberanía sobre el enclave, teme una escalada de tensiones, especialmente por su cercanía a Ucrania, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre la naturaleza de lo ocurrido.

"Me preocupa muchísimo lo que ocurre en Transnistria", ha reconocido Rinkevics, que ha dicho que le recuerda a algunos sucesos que se produjeron en la región ucraniana de Donbás antes de la invasión rusa del pasado 24 de febrero y que fueron usadas como "pretexto" por Moscú. No obstante, ha admitido que sería "irresponsable denunciarlo hasta que no tengamos los detalles".

Por otra parte, ha aprovechado para agradecer a España el contingente desplegado en su país en el marco de los esfuerzos de la OTAN para proteger el flanco oriental y ha asegurado que su país coincide con el Gobierno en el que nuevo Concepto Estratégico de la Alianza, que se aprobará en la cumbre de Madrid, también tiene que tomar en consideración las amenazas procedentes del flanco sur.



