Albares convoca al embajador iraní en España para trasladarle su "repulsa" a la represión de las manifestaciones

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este martes al embajador iraní en España para trasladarle su "enérgica repulsa y condena" a la represión popular ante las manifestaciones del pueblo iraní.

"Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet, y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha asegurado que también le pedirán que cesen las detenciones arbitrarias y ha incidido en la situación de las mujeres en el país: "Soy muy consciente que para ellas en el Irán de hoy es mucho más difícil, se requiere más coraje y más valentía estar manifestandose hoy en las calles de Irán y por lo tanto también le vamos a trasladar que vigilamos especialmente los derechos de las mujeres iraníes".

Preguntado por si le preocupa la deriva autoritaria de algunos líderes mundiales, lo ha afirmado y ha expresado que "evidentemente estamos asistiendo ahora mismo a un cambio del orden mundial" basado en los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Ha lamentado que se busque transformar ese orden basado en el derecho internacional para pasar a "la ley de la selva" y del más fuerte, textualmente.

GROENLANDIA: DISPUESTOS A REFORZAR LA SEGURIDAD DEL ÁRTICO

Sobre la voluntad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de controlar Groenlandia, ha expresado que, si los países de la zona del Ártico consideran que hay riesgos para la seguridad, todos los aliados de la OTAN --incluido España-- estarán dispuestos a "reforzar la seguridad" de la zona.

Ha resaltado que los países de la Unión Europea (UE) tienen que avanzar "claramente" hacia un ejército europeo a la vez que, en sus palabras, se rearman en valores para defender el derecho internacional y los valores democráticos.

CATALÁN EN EUROPA

Preguntado por la situación de la oficialidad del catalán en Europa, ha señalado que ya se han reunido con el grupo de trabajo junto a Alemania para desbloquear la negativa teutona a hacer oficial el catalán, aunque no ha puesto fecha para la aprobación de la oficialidad de la lengua.

"Más tarde o más temprano el catalán, como las otras lenguas oficiales, también el euskera y el gallego, van a ser lenguas oficiales en Europa", ha dicho.