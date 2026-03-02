Albares defiende que la operación de EEUU e Israel en Irán "no va de democracia, va de otras cosas"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido este lunes que la operación llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán "no va de democracia", al tiempo que ha negado nuevamente que Washington haya usado las bases de Morón y Rota para la misma.

"Nosotros queremos democracia, libertad, derechos fundamentales para los iraníes pero también quiero ser muy claro, esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas", ha señalado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha vuelto a criticar la "acción unilateral" de Estados Unidos e Israel así como los "ataques injustificados" por parte de Irán contra países de la región en represalia.

En este sentido, después de que Alemania, Francia y Reino Unido hayan indicado que podrían atacar Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, Albares ha insistido en que "este es el momento de la desescalada" y la vuelta a la mesa de negociación frente a "una escalada militar bélica que tiene unas ramificaciones imposibles de calcular o de prever por nadie".

Por otra parte, el ministro ha negado nuevamente que Estados Unidos esté usando las bases de Rota y Morón en esta operación. "Quiero ser muy claro y muy taxativo: No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas", ha afirmado rotundo.

"No tengo la más mínima información de que Estados Unidos esté utilizando nuestras bases, porque son bases de soberanía española, para esta operación", ha abundado, asegurando que el Gobierno no va a prestar sus bases "a que se pueda participar en nada que no esté dentro del convenio" que hay con Estados Unidos o que "no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas".

ESPAÑOLES ATRAPADOS

En cuanto a la situación de los alrededor de 30.000 españoles que se han visto afectados por la escalada en la región, ha asegurado que tanto el Ministerio como las embajadas en los países afectados están tratando de brindarles toda la información y la asistencia posible dadas las circunstancias.

"Tienen que comprender que en estos momentos esa situación en la que se encuentran, especialmente aquellos que están en Irán (...) y en Emiratos, países muy, muy afectados, es exactamente la misma situación en la que se encuentran todos los ciudadanos de todos los países del mundo, porque los espacios aéreos están cerrados y por lo tanto es imposible para cualquier avión comercial o de otro tipo entrar o salir de esos países", ha señalado.

En este sentido, ha reconocido que "mientras esa situación dure, todo es mucho más complicado", dando a entender así que por el momento no se puede llevar a cabo ninguna operación de evacuación, pero tanto las embajadas como la unidad de emergencia consular del Ministerio "están permanentemente pendientes de ellos".

"Yo personalmente estoy al frente de todo ese grupo de embajadores para que los españoles reciban la mejor atención y que puedan regresar a España, aquellos que lo deseen, tan pronto como sea posible, porque en estos momentos no es posible ni para ellos ni para los ciudadanos de ningún país del mundo", ha remachado.

LÓPEZ DICE QUE ESPAÑA NO PARTICIPARÁ EN NINGUNA ACCIÓN MILITAR

En la misma línea se ha pronunciado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien ha respaldado la posición del Gobierno de que no va a apoyar "ningún ataque ilegal" que "no responda a la legalidad y al derecho internacional" y ha defendido la vuelta a la diplomacia y la desescalada".

"El camino no es la violencia; el camino no es seguir en una escalada que solo nos lleva a un escenario verdaderamente preocupante y muy desconocido", ha advertido en declaraciones en 'Catalunya Radio', recogidas por Europa Press.

Cuestionado, en concreto, si el Gobierno se sumará a Francia, Alemania y Reino Unido, López lo ha descartado. "España no contempla participar en ninguna acción militar, que además no tiene el respaldo de Naciones Unidas ni de la legalidad internacional", ha afirmado.

Por otro lado, y preguntado por que los ataques de Estados Unidos a Irán se sirvieran de buques y aviones que parten de la base naval de Rota, en la provincia de Cádiz, López se ha limitado a responder que "nada de lo que dependa ni afecte a la soberanía de un país como España va a formar parte de ese ataque".