Albares dice que el PP envíe emisarios a Marruecos para apoyar "por lo bajini" la posición de Sánchez sobre el Sáhara

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el PP ha enviado "emisarios" a Marruecos para apoyar "por lo bajini" la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, pese a criticarla en público: "Dejen de ser hipócritas y ridículos", ha soltado a la bancada 'popular'.

En respuesta a la dirigente 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, el ministro ha dicho que el PP no es un partido "fiable" para los españoles porque tratan de "boicotear" la acción exterior del Gobierno en materias como los fondos europeos o el reconocimiento europeo de las lenguas cooficiales.

También ha echado en cara a los de Alberto Núñez Feijóo que hayan tratado de "boicotear" el tratado de amistad firmado con Francia, denunciado en el Tribunal Constitucional y no refrendado por las Cortes, y que esparcieran el "bulo" de Argelia iba a cortar el gas a nuestro país.

EL PP, "UN GRAN PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA"

Con esos postulados, el ministro ha señalado que al PP no le debería sorprenderle que desde que Feijóo ocupa la Presidencia del partido sus votantes se estén yendo "masivamente" a Vox. "Son ustedes en estos momentos un gran peligro para la democracia", ha proclamado.

Álvarez de Toledo, por su parte, inició su rifirrafe con Albares preguntándole en calidad de qué se reunió su "jefe", en referencia al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con Huawei en plena tramitación de la Ley de Seguridad 5G y cómo es que cobró medio millón de euros de una empresa "fantasma" ligada al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Sobre este punto, el responsable de la diplomacia española ha criticado la "obsesión" de la diputada 'popular' con Zapatero y ha rechazado hacer "insinuaciones" sobre expresidentes del Gobierno. "El expresidente (José María) Aznar ha aparecido en los papeles de Einstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación", ha deslizado.

Ante esta contestación, Álvarez de Toledo ha recordado que el expresidente Aznar "no conoció a Epstein", pero Sánchez "sí emparentó con Sabiniano" (Gómez), aunque ahora "no recuerda si su suegro le financió la carrera política con el dinero de los prostíbulos".

La diputada del PP ha insistido en los contactos de Zapatero con Huawei para acusar, a renglón seguido al presidente Pedro Sánchez de "pulverizar" los consensos europeos "para promover los intereses chinos". "Se erige ahora en azote de los tecnoligarcas, pero ejerce de lacayo de una tecnodictadura. Es el troyano de China en Europa", ha llegado a decir.

Y, sobre Venezuela, también ha insistido en interrogar a Albares si Zapatero cobró tras el rescate de Plus Ultra en calidad de "príncipe y blanqueador" de la que fuera vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez o como "comisionista".

LA POLÍTICA EXTERIOR, "AL SERVICIO DE LA CORRUPCIÓN"

"La política exterior española al servicio de la corrupción socialista", ha resumido Álvarez de Toledo, antes de criticar al Gobierno por mostrarse "bravo" con Elon Musk y "dócil" con Delcy Rodríguez y por ser "duro" con Telegram y "complaciente" con Pekín.

En su turno, el ministro ha criticado al PP por no hablar "nunca" de política exterior, lamentando que en las sesiones de control no dedican "ni una palabra para Gaza, para Ucrania ni para Groenlandia".