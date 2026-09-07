Albares dice que siguen "analizando las causas" de la entrada en Ceuta y apunta a la pobreza como "razón última"

1114919.1.260.149.20260907134240 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha insistido en que aún se están "analizando las causas y los motivos" de la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, si bien ha esgrimido que la "razón última" para la migración es siempre "la desigualdad y la pobreza".

En el acto 'Alianzas estratégicas para un mundo con hambre cero', celebrado en la sede de la AECID por el Día de las Personas Cooperantes, que se celebra el 8 de septiembre, Albares ha asegurado que "todos los medios" del Ministerio están disponibles para que Ceuta recupere la normalidad y encarar la crisis "inédita" que vive la ciudad.

En este sentido, el ministro ha subrayado que este fin de semana el Ministerio ha enviado a la ciudad autónoma un equipo con el que albergar a 600 personas para que la ciudad pueda recuperar la normalidad con la mayor brevedad posible tras el "drama" vivido.

"Desde la AECID trabajamos para que Ceuta recupere la normalidad y para que preserve lo más preciado que tiene: la convivencia y la diversidad", ha señalado el jefe de la diplomacia española, quien se ha referido a la frontera entre Ceuta, Melilla y Marruecos como "la terrestre más desigual del mundo".

Así las cosas, el ministro de Asuntos Exteriores ha insistido en que el Gobierno aún está "analizando causas y motivos" de la entrada masiva, pero ha recordado que "siempre hay una razón última" para la migración: "la desigualdad y la pobreza".

REIVINDICA LA LABOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Albares ha querido también homenajear a los cooperantes españoles desplazados en distintos puntos del mundo y ha ensalzado la labor "esencial e imprescindible" que desarrollan, con la que se transforma "la vida de miles de personas".

Por otro lado, el ministro ha recordado a los 350 cooperantes internacionales fallecidos en el último año en distintos puntos del país. Del mismo modo, ha lamentado que actualmente hay activos 130 conflictos armados, "una cifra que dobla a la de hace 15 años".

En este sentido, Albares se ha referido a las guerras en Gaza y Ucrania, así como a las catástrofes naturales ocurridas en los últimos meses como los terremotos de Venezuela y Colombia o la riada de Nepal.

"Para mí es un orgullo decir que la cooperación española está presente en todos estos escenarios", ha aplaudido el ministro, quien ha subrayado que España ha aumentado su presupuesto a la cooperación frente a otros "actores que quieren liquidar la cooperación y el multilateralismo".

EL PERFIL DEL COOPERANTE ESPAÑOL: MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS

En el acto, que se celebra anualmente, se han presentado también los datos sobre el perfil del cooperante español así como otras cifras en relación a las comunidades autónomas de procedencia o los países donde se desarrollan las labores de cooperación. En total, hay 2.192 personas que realizan estos trabajos repartidos por distintas partes del globo.

Así, el perfil del cooperante de España es, como en años anteriores, el de una mujer mayor de 35 años y que trabaja en una ONGD que desarrolla su labor en un país de África Subsahariana, la región que acoge el mayor porcentaje de cooperantes (46%). En este sentido, Mozambique, Kenia y la República Democrática del Congo son los tres estados con mayor presencia de españoles.

En segundo lugar, se encuentra América Central y del Sur, con un 16% de cooperantes españoles cada una; le siguen Oriente Medio con un 7%; Asia y el Magreb con un 6% cada uno y Europa, con un 3% de presencia española.

Respecto al organismo para el que trabajan estas personas, el 30% lo hacen para una ONGD; el 27% para una organización religiosa; el 24% para un organismo internacional; el 9% para AECID; y el 10% para otras entidades.

En cuanto al sexo, el 47% son hombres frente al 53% de mujeres. Y, por lo que respecta a la edad, hay un 81% de personas que supera los 35 años y un 19% que tiene menos de esta edad.

Según las comunidades autónomas de procedencia, la Comunidad de Madrid es la que presenta una mayor cifra de cooperantes con un total de 480. Le siguen Cataluña con 304; Andalucía con 296; Castilla y León con 215 y el País Vasco con 149.

RETROCESO DE LA COOPERACIÓN

Entretanto, desde la Coordinadora de ONGD han querido llamar la atención con motivo del Día del Cooperante sobre "el momento crítico que atraviesa la cooperación internacional para el desarrollo", subrayando que el "cierre progresivo del espacio para la participación de la sociedad civil, el avance de políticas y discursos contrarios a la cooperación y la drástica caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)", más del 30% entre 2024 y 2025, no hacen sino agravar la situación.

"Cuando se restringe el espacio de la sociedad civil, no solo se limita la capacidad de las organizaciones para defender derechos y acompañar a millones de personas en todo el mundo", ha incidido en un comunicado su presidente, Nacho Esteve, destacando que "aumenta la exposición a riesgos de seguridad de las personas cooperantes y del personal contratado en los países" y defendiendo que esto debería preocupar y desencadenar medidas para evitarlo.

Por lo que se refiere al retroceso en la ayuda al desarrollo, desde la Coordinadora reconocen que viene motivada por la reducción llevada a cabo por Estados Unidos, de un 57%, si bien la "tendencia" también afecta a otros donantes como Reino Unido (un 11% menos) o Alemania (un 17%).

"Estos datos evidencian que el retroceso de la cooperación internacional no puede explicarse únicamente por decisiones de un país, sino que responde a una tendencia política global que cuestiona el valor de la solidaridad internacional y la defensa de los Derechos Humanos", ha lamentado Esteve.