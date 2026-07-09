Albares eleva hasta los 40 el número de españoles fallecidos en Venezuela y mantiene en 138 los desaparecidos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha elevado este jueves la cifra de españoles fallecidos tras el doble seísmo en Venezuela hasta los 40, cuatro más que en la última actualización proporcionada por el Ministerio este miércoles por la mañana.

En una entrevista en 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, el titular de Exteriores ha confirmado también que el número de desaparecidos se mantiene en 138 y que los españoles localizados bajo los escombros siguen siendo 11.

Albares ha trasladado sus condolencias a los amigos y familiares de los españoles fallecidos y ha recordado que el equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el hospital de campaña están "completamente desplegados" en Venezuela.

El ministro ha señalado que este centro sanitario atiende a unas 220 personas cada día y que tiene "capacidad quirúrgica". Asimismo, Albares ha reiterado también el apoyo psicológico que los profesionales están prestando en este hospital. "Vamos a estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario", ha apostillado.

EL GOBIERNO VENEZOLANO ASEGURA QUE EN TOTAL HAY MÁS DE 3.800 MUERTOS

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado este jueves en rueda de prensa que son concretamente 3.811 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos terremotos --126 más con relación al balance anterior-- y a 16.740 las víctimas heridas tras los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen, a su vez, 17.907 personas que han perdido sus viviendas o las mismas presentan una afectación "muy severa", según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 4.388 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.102 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.