Albares esgrime "normalidad" en el relevo de embajadores: no hay motivos políticos pero sí busca la paridad

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vuelto a terciar este martes en la polémica suscitada por el próximo relevo de varios diplomáticos y las peticiones de "criterios objetivos" en los nombramientos, insistiendo en que hay normalidad y continuidad respecto a lo que han hecho otros ministros y que él no tiene en cuenta cuestiones políticas a la hora de elegir, aunque sí trata de promover la paridad.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores funciona con los cauces habituales, como ha funcionado siempre", ha esgrimido en declaraciones a 'La 1', recogidas por Europa Press, remitiéndose tanto a la Constitución, que estipula que la política exterior la rige el Gobierno, como a la Ley de Acción Exterior para lo relativo a nombramientos.

"Los nombramientos de embajadores son competencia exclusiva y potestad del Consejo de Ministros", ha defendido, en línea con lo que ha venido indicando su Ministerio tras conocerse que ya se han pedido los plácet para los próximos embajadores en Croacia, Bélgica y Corea del Sur por distintos motivos y cuando no llegaban prácticamente a los tres años en destino. Exteriores no comenta plácets y defiende que aún no ha habido ceses puesto que no se han acordado en el Consejo de Ministros.

Albares ha insistido en que "el honor de ser embajador y representar a España" constituye "un porcentaje pequeño" de lo que es la carrera de un diplomático y cuando se ostenta no hay un tiempo de estancia "ni máximo ni mínimo".

"Cuando se produce un relevo se produce con total normalidad" puesto que los nombramientos se hacen en un contexto determinado y cuando este cambia hay que relevarlo, ha insistido, incidiendo en que los cesados "siguen dentro de la Carrera Diplomática desempeñando otro tipo de puestos".

A su juicio, hay "una continuidad histórica" de todos los ministros de Exteriores de "situar a cada persona en el mejor momento por sus cualidades personales o por su trayectoria profesional para garantizar el lugar de España en el mundo".

Asimismo, ha querido dejar claro que en estos nombramientos no hay ningún tipo de sesgo político o ideológico. "Yo nunca le pregunto a nadie cuáles son sus inclinaciones políticas o sus políticas para designarle", ha sostenido, recordando una vez más que antiguos altos cargos con el Gobierno de Mariano Rajoy y que eran diplomáticos de carrera son actualmente embajadores.

"Lo que sí estoy haciendo", ha puntualizado, es "un esfuerzo por conseguir una paridad no solamente dentro de la Carrera Diplomática sino también a nivel de embajadores". En este sentido, ha resaltado que en los últimos tres años se ha pasado de que las embajadoras fueran un 15% al 30% y también que actualmente las embajadas en Estados Unidos y China las encabezan por primera vez mujeres.