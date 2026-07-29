Albares firma dos acuerdos con su homólogo británico para "trabajar juntos" en igualdad de género y cambio climático

1107798.1.260.149.20260729210153 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, Edward Samuel Miliband (i), en el Ministerio a 29 de julio de 2026, en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha anunciado la firma de dos acuerdos con el nuevo ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, para "trabajar juntos" en igualdad de género y cambio climático, y ha destacado la importancia de que el país británico tenga una la relación con la Unión Europea "tan estrecha como sea posible".

Albares ha destacado la importancia de que la "política exterior feminista" de España y el Gobierno británico avancen "juntas", y lo hagan también en la lucha contra el cambio del clima ante los "terribles incendios" que está sufriendo España y Francia, ha afirmado en declaraciones previas a la reunión mantenida este miércoles con Miliband.

"Quiero trasladar toda mi solidaridad a aquellos que en estos momentos están luchando contra el fuego aquí y también en otros países europeos, y con aquellos que están afectados", ha afirmado el ministro, que también ha revelado que Ucrania será otro de los temas a tratar en el encuentro con su homólogo británico.

En este sentido, ha asegurado que ambos países tienen una posición "prácticamente idéntica" y ha insistido en que apoyan a Ucrania "para conseguir una paz justa y duradera, para que Ucrania gane no solamente la guerra, sino que gane también la paz".

También se ha referido a la "paz" en Oriente Medio y al compromiso que España y Reino Unido tienen con la solución de los dos Estados y que se respete el "derecho internacional" en el estrecho de Ormuz.

Por último, el titular de Exteriores ha enfatizado en la importancia de Reino Unido como aliado "privilegiado" para España. "Es el principal destino de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea. Es nuestro segundo destino de las inversiones", y ha continuado destacando que se trata del cuarto inversor en España, que acoge a la mayor comunidad británica de toda la Unión Europea.

Asimismo, se ha mostrado "seguro" de que "este verano volverán millones de turistas británicos" a España. "Compartimos valores, los valores del Derecho internacional, los valores de la paz, los valores de la democracia y el hecho de que ambos consideramos que nunca la guerra puede sustituir a la política exterior", ha añadido.

El ministro también ha agradecido a Miliband que haya elegido España como primer viaje en Unión Europea tras visitar París: "Estoy seguro que vamos a seguir trabajando y cooperando tan estrechamente como hasta ahora".