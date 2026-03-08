Albares: "Esta guerra afecta mucho más a Europa que a su promotor, que no informó ni preguntó"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, inaugura el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 'El mundo tras la guerra de Ucrania', en el Palacio de la Magdalena, a 4 de julio de 2022, en Santander, Cantabria (España - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que la guerra iniciada por EEUU e Israel en Irán afecta "mucho más" a Europa que "a su promotor" y afirma que le gustaría que "hubiera una voz más firme, más clara y contundente" por parte de Europa.

"Sin duda alguna esta guerra, porque afecta a Oriente Medio y por lo tanto al Mediterráneo y al sur de Europa, nos afecta mucho más que al promotor de la guerra. La traslación a los precios energéticos golpea ya a los españoles y a los europeos. Vimos el movimiento de un millón de sirios lo que supuso hace ya años. [Ahora] estamos hablando de un país como Irán, de casi cien millones de personas. Podríamos estar ante un movimiento de población, como ocurrió en Siria, pero de unas dimensiones mucho mayores. Claro, todo eso afecta a Europa", ha señalado este domingo en una entrevista en 'El País', recogida por Europa Press.

El ministro defiende que España apuesta por la paz por un "doble motivo", tanto los valores de los españoles y europeos de paz, pero también "por sus intereses más directos". "El alza del coste de la vida, la llegada masiva y descontrolada de refugiados desesperados. Todo eso está en juego por una guerra de la que ni se informó ni se preguntó a Europa", recalca.

En este sentido, admite que ha trasladado a la Alta Representante y al Consejo de Asuntos Exteriores que Europa necesita una voz "más firme, más clara y más contundente" del conflicto. "España ha sido la primera, con muchas diferencia, de manera muy destacada. Pero ya se van sumando día a día cada vez más voces europeas", agrega.

Albares sostiene que ha hablado con sus homólogos de los países que han recibido ataques y les ha trasladado la solidaridad española y recuerda que desde el Gobierno se han condenado esos ataques "completamente injustificados por parte de Irán". Además, añade que han propuesto la desescalada bélica, con el objetivo de sentar a las partes en la mesa de negociación. "Esta espiral de violencia sólo llama a más violencia y al final a un caos que nos afectará a todos", indica.

"El mundo es más inseguro. Estamos ante una guerra en violación flagrante del derecho internacional con consecuencias incalculables que empezamos a sentir ya en miles de víctimas en Oriente Medio, completamente desestabilizado, y en un alza de los precios energéticos que repercuten en la gasolina que están pagando todos los españoles", apostilla.

En la entrevista, Albares reivindica el 'No a la guerra', que define como un sentimiento mayoritario en la población española y mundial, y crítica que el PP está "aislado" en esta cuestión. "Hemos sido los primeros, una vez más, como en Gaza, como en el reconocimiento del Estado palestino. Pero cada vez más países, más líderes nos aplauden y más personas en el mundo acompañan ese movimiento. O se está con la paz o se está con la guerra. El Gobierno de España está con la paz. Es el PP el que está aislado", ha defendido.

Sobre Feijóo, el ministro considera que el presidente del PP se siente cómodo siendo el líder "del partido de la guerra" y lo compara con Aznar y la intervención en Irak. "La mayoría de sus asesores internacionales son los ideólogos de aquella guerra. Lo que sí sé, y las encuestas lo demuestran, es que la inmensa mayoría de los españoles está junto al Gobierno en el no a la guerra", remarca.