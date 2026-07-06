Albares insiste en la necesidad de "reformar" la ONU y que la próxima secretaria general sea una mujer

1101985.1.260.149.20260706121213 El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el curso ‘Derechos humanos y Constitución de 1978'', 6 de julio de 2026. En los cursos de Verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

También mantiene la defensa del multilateralismo y la posición de España en materia de derechos humanos

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este lunes en la propuesta del Gobierno de España de "reformar" la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que la próxima secretaria general sea una mujer, además de reforzar el multilateralismo a nivel internacional.

"Ochenta años con un hombre al frente de la Secretaría General de las Naciones Unidas son suficientes. Ha llegado la hora de una mujer", ha aseverado el titular de Exteriores durante la presentación del curso 'Derechos humanos y Constitución de 1978. La constitución más longeva de nuestra historia ante los desafíos internacionales contemporáneos' de los cursos de verano de la Universidad Complutense (UCM) en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

En esta línea, Albares ha vuelto a exigir la reforma de Naciones Unidas para "conseguir que la otra mitad del mundo esté representada".

AMENAZA DE LAS INSTITUCIONES Y LA PAZ

El ministro de Exteriores ha sostenido también la postura "coherente" del Ejecutivo en materia de derechos humanos y política exterior ante lo que ha definido como un contexto internacional de crisis de las instituciones que "son parte de una deriva, del cuestionamiento de unas normas y unas instituciones como la ONU".

Así, ha asegurado que "la paz sigue siendo una promesa incumplida" en lugares como Líbano, Gaza, Oriente Medio o Sudán y que existe "una amenaza real de los que quieren que prime la confrontación frente a la colaboración".

"Para España los derechos humanos son irrenunciables", ha insistido a la par que ha asegurado que "Derecho Internacional y Derechos Humanos son lo mismo" y que "desconocer uno es pisotear el otro".

Por ello, Albares ha defendido el multilateralismo y valores "inmutables" como la "paz, concordia, dignidad humana", en el sistema internacional heredado tras la Segunda Guerra Mundial y ha mantenido la necesidad de adaptarlos a una "nueva realidad" marcada por nuevos retos demográficos, las transformaciones digitales que "también amenazan nuestras democracias", el cambio climático o la igualdad del género.

"Las normas globales también tienen que estar a la altura de los retos globales", ha sostenido, además de asumir que "se ha llegado el momento de dar un paso más y de actualizar esos instrumentos".

En esta línea, ha asumido que "las normas globales también tienen que estar a la altura de las normas morales" y que España defiende "avanzar hacia un sistema multilateral" con Naciones Unidas "en el centro del sistema".

Así, el ministro ha concluido asegurando que "más que nunca" se necesita renovar el multilateralismo, que es también "el espíritu del gran pacto social" que es la Constitución Española.