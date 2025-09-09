Albares insta al PP a posicionarse sobre Gaza y cree que la mayoría de españoles respalda las medidas del Gobierno

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - A. Pérez Meca - Europa Press

El PP reprocha pérdida de prestigio internacional por la política de Sánchez en Oriente Medio y su acercamiento a China y Venezuela

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado al Partido Popular que tome posición respecto a la situación en la Franja de Gaza y considera que la mayoría de los españoles apoya las medidas contra Israel anunciadas por el Ejecutivo.

Este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado el ministro ha afirmado que "la inmensa mayoría de los españoles se sienten orgullosos" de las iniciativas anunciadas en la víspera por Pedro Sánchez, entre las que destaca el embargo de armas por ley y la prohibición de entrar a territorio nacional a dirigentes del Gobierno de Tel Aviv.

De su lado, el PP ha reprochado al ministro lo que considera una pérdida del prestigio internacional de España por no cumplir los objetivos de gasto en Defensa que marca la OTAN, acercarse a China y practicar la "complicidad" con la Venezuela de Nicolás Maduro.

"Hasta nos ha felicitado Hamás, poco antes de asesinar a un joven español", ha espetado el senador 'popular' José Antonio Monago en referencia al atentado en la víspera en Jerusalén. "Nos felicita lo peor de lo peor en la escena internacional los asesinos de Hamás, los hutíes, no las democracias consolidadas, que nos relegan a una segunda vía de irrelevancia internacional", ha añadido.

POLÍTICA EXTERIOR AL SERVICIO DE "INTERESES PERSONALES"

Por el contrario, Albares ha defendido que nunca antes España en democracia ha tenido el peso internacional y la influencia del momento actual y las iniciativas lanzadas por Sánchez van a favor de la paz, los derechos humanos y el derecho internacional. "¿Dónde están ustedes en Gaza? ¿Dónde está su alma y su corazón en Gaza?", ha espetado.

Monago ha replicado que la política exterior de España la dirigen el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente Sánchez y ambos "por sus intereses personales". En concreto, dice que el jefe del Ejecutivo utiliza la política internacional para "tapar los escándalos de corrupción que afectan a su Gobierno y muy especialmente a su familia".

RIFIRRAFE POR PRESOS EN VENEZUELA

Previamente en la sesión de control, Albares ha mantenido otro rifirrafe con el PP --en este caso con el senador Íñigo Fernández-- a cuenta de los presos españoles que permanecen en cárceles venezolanas.

El parlamentario 'popular' ha interrogado al ministro por las gestiones que ha hecho para liberar a los presos españoles, reprochándole que pongan por delante "los intereses particulares de Zapatero antes que la libertad y la vida de ciudadanos".

Albares ha replicado que en lo que va de año el Gobierno ha logrado liberar a quince presos y, en el caso concreto de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, detenidos hace un año, sostiene que hace gestiones "todas las semanas" para lograr su puesta en libertad.