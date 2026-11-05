Albares minimiza la ausencia de Milei en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana y justifica las de Lula y Sheinbaun

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la reunión con los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana, en el Palacio de Santa Cruz, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha minimizado hoy la ausencia del presidente argentino, Javier Milei, a la inauguración anoche de la Cumbre Iberoamericana con los Reyes mientras que ha justificado las de los presidente de Brasil y Méjico, Luis Ignacio Lula da Silva y la de Claudia Sheinbaum.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que afirmado que Mieli estaba "por supuesto, invitado a la inauguración, a la cena" como el resto de presidentes iberoamericanos, "y ha tomado sus decisiones".

No obstante, ha quitado importancia a esta ausencia asegurando que no impide "avanzar" a la Cumbre, en la que ayer estuvieron presentes los 22 cancilleres que han acudido a Madrid y han cerrado ya la declaración de Madrid.

El titular de Exteriores ha querido destacar este último hecho dado que, según ha recordado, ha habido cumbres donde no ha habido declaración. Además, ha señalado que la declaración de Madrid "va a tener un contenido importantísimo" para los ciudadanos en varias materias: la movilidad académica y del talento con el reconocimiento de títulos; un mecanismo iberoamericano para hacer frente a los desastres naturales; una nueva estrategia de cooperación; una alianza para la inteligencia artificial, "importante para nuestro idioma" y en los ciudadanos y en la economía de los cuidados".

SOLO MILEI SABRÁ SI TIENE INTENCIÓN DE INSULTAR AL GOBIERNO

Por lo tanto, esta cumbre, ha precisado Albares, "va a ser un gran éxito" y ha dicho desconocer si Milei tiene intención de insultar al Gobierno de España: "Solo él lo sabrá". Pero ha dejado claro que la respuesta del Ejecutivo fue "clara" hace unos días precisando que es "absolutamente inaceptable que la más alta magistratura de un país hermano como es Argentina venga a España a insultar a su presidente".

En cualquier caso, ha señalado que la actitud que tenga Javier Milei "no va a empañar estos dos años de secretaría pro-tempore española, de búsqueda de consenso, de acercamiento, de posiciones, que se plasma en todos esos documentos y en la declaración de Madrid".

LULA, CON ELECCIONES RECIENTES Y SHEINBAUM NO SALE DE MÉJICO

Dicho esto, también ha justificado la ausencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por el hecho de que acaba de tener elecciones, se ha fugado el otro contrincante de los comicios y debe formar gobierno. Mientras que ha restado importancia también a la ausencia de Claudia Sheinbaum al precisar que la presidenta de Méjico a penas se mueve de su país.

"Yo comprendo el interés mediático de quién viene, quién no viene, pero lo verdaderamente importante es qué se decide, qué documentos salen de la cumbre, qué contenido hay", ha exclamado antes de dejar claro que no concede ningún valor político a la ausencia de ambos, ya que éstos, ha dicho, han mostrado su apoyo al Gobierno de España.

Además, ha señalado que el nivel mínimo que ha enviado cada país es el de los ministros de Asuntos Exteriores y ayer, ha añadido, hubo la reunión de los 22 cancilleres --en la que también estuvieron los cancilleres de Brasil y Méjico--, "algo que no es frecuente en estas reuniones, para cerrar y consensuar esa declaración de Madrid".

Lo ha comparado con otras cumbres en las que había "muchas sillas vacías" por países que no acudían o enviaban a un "nivel muy técnico de director general", mientras que en la Cumbre de Madrid hay una mayoría de países en los que la silla va a estar ocupada por el presidente o vicepresidente y el resto, por cancilleres.

En su opinión, esto es una muestra de que "la comunidad iberoamericana importa, y Madrid, España, este Gobierno, concitan también a todos los iberoamericanos".

SESIÓN ESPECÍFICA CON ZELENSKY

En cuanto a la visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha explicado que acude por que es consciente de que España es un "puente para América Latina" y aunque no va a estar presente en la reunión de hoy del plenario, porque el formato no lo permite, sí habrá después una "sesión específica con el presidente Zelensky".

No obstante, Albares ha dicho que no se espera ningún acuerdo como tal o novedad sobre la crisis de Ucrania porque no es parte de los asuntos que se van a tratar en el plenario.

"El presidente Zelensky va a poder hablar y trasladar a los países de América Latina su posición, ellos trasladar su solidaridad, le podrán plantear todo tipo de consultas", ha señalado, recordando que por parte de España, es "bien conocida" la posición de apoyo desde el primer día.

En cuanto a qué le lleva a pensar que lo ocurrido en EEUU en las elecciones de medio mandato, donde han arrasado los Demócratas, o en las de Brasil, donde ganó Lula, se va a reproducir en España con Pedro Sánchez, ha señalado que se debe a que se está ante los mismos dilemas.

Así, ha apuntado que se está ante una dos opciones. Una, ha dicho, sería la de los valores de la tolerancia, el derecho internacional, de creer que la guerra no puede ser un instrumento más para alcanzar objetivos de política exterior y que hay espacio para todos.

Mientras que la otra opción, ha señalado es la de "aquellos que creen en la ley de la selva, en la ley del más fuerte, de que el pez grande se come al pez chico".