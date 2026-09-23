Albares no prevé cambios en la relación con Marruecos tras las elecciones siempre que se respete la soberanía española

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que pueda haber un cambio en la relación con Marruecos tras las elecciones parlamentarias que se celebran este miércoles en el reino alauí, si bien ha dejado claro que para ello debe respetarse la soberanía española.

En declaraciones en 'RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha descartado de plano que pueda haber un cambio --"en absoluto", ha dicho-- y ha adelantado que España trabajará "con cualquier Gobierno al frente de Marruecos para tener buenas relaciones con ellos".

El ministro ha querido dejar claro, no obstante, que para ello las relaciones tienen que enmarcarse "en el respeto a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial y a los principios que pactamos en la declaración del año 2022".

Con ello, en línea a lo que ha venido trasladando a raíz de la crisis de Ceuta por la entrada masiva de migrantes a finales de julio, ha vuelto a recalcar que esta ciudad autónoma y Melilla son españolas y se ha referido también a la hoja de ruta que ambos gobiernos trazaron en abril de 2022 tras el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Mohamed VI que puso fin a la crisis diplomática por la acogida del líder del Polisario y tras apoyar España el plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

Marruecos ha celebrado este miércoles unas elecciones parlamentarias en la que todo apunta a que los partidos que integran la actual coalición de Gobierno --Agrupación Nacional Independiente (RNI), Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) e Istiqlal-- serán los más votados, si bien podría haber un cambio en cuanto al primero y del que a priori saldría el próximo primer ministro.

Cabe recordar que en el reino alauí es precisamente Mohamed VI quien marca la política exterior y lo hace con el nombramiento del ministro de Exteriores, al igual que también designa a los titulares de otras dos carteras clave, las de Interior y Defensa, cargos que suelen recaer en tecnócratas y no en políticos.