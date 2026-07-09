Albares opta por no "comentar comentarios" de Trump tras su giro y se reafirma en el buen estado de la relación

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha optado por no "comentar comentarios" después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cargara la víspera contra España denunciando que es una "causa perdida" y amenazando con cortar el comercio para horas después decir que se había "redimido por completo".

"No vamos a estar siempre comentando comentarios", ha dicho el ministro en declaraciones en 'Telecinco' recogidas por Europa Press, defendiendo que cuando se hace política exterior hay que mirar siempre "la realidad objetiva".

"Y la realidad objetiva", ha dicho, es que España y Estados Unidos tienen una relación que es "mutuamente beneficiosa" en el plano comercial, donde hay un superávit favorable a los estadounidenses, pero también en el plano cultural o educativo. Además, ha recalcado, "somos aliado importantísimo" en el seno de la OTAN.

En cuanto al cambio en las declaraciones de Trump, Albares ha esgrimido que solo él puede explicar los motivos. "Su estilo político, que es conocido, es comentar sobre distintos países, en distintos momentos", ha incidido.

"Habló de España, pero habló de muchos otros países. Se refirió incluso a la soberanía y a la integridad territorial de un socio de la Unión Europea y un aliado de la OTAN", ha subrayado, en referencia a Dinamarca y la nueva reclamación por parte de Trump de hacerse con el control de Groenlandia.

Por otra parte, en cuanto al hecho de que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, no intercediera en favor de España cuando Trump cargó contra el país en su presencia, Albares ha recordado que el mandatario estadounidense también se mostró crítico con otros países como Italia, Francia o Alemania.

"No vi al secretario general de la OTAN emitir ninguna opinión en ninguno de los casos", ha replicado, restando así importancia al hecho de que no defendiera a España y valorando que tuvo una "actitud homogénea" hacia todos los aliados agraviados.