Albares pide al PP que deponga su "actitud obstruccionista" para la oficialidad de catalán, euskera y gallego en la UE

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido que si el catalán, el euskera y el gallego no son ya lenguas oficiales en la UE es por el "esfuerzo irresponsable" del PP con algunos socios europeos para impedir la unanimidad necesaria, por lo que ha reclamado a los de Alberto Núñez Feijóo que depongan su "actitud obstruccionista".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el ministro ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando "todos los días" para conseguir la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE pero prefiere hacerlo con discreción porque cada vez que hay avances el PP se activa y llama a sus socios europeos "con auténticas patrañas para intentar malograrlo".

Según Albares, desde que el Gobierno formuló su solicitud en agosto de 2023 en el marco del acuerdo de investidura con Junts, "ningún Estado ha mostrado su oposición" si bien, dado que hace falta la unanimidad, algunos "han pedido más tiempo" y gracias al trabajo bilateral con ellos, algunos "han pasado de estar en la abstención al sí activo".

"En estos momentos solo hay un motivo por el cual el euskera todavía no es oficial en la UE y es por el esfuerzo absurdo, irresponsable y alocado del Partido Popular con algunos de sus socios europeos, con auténticos bulos al respecto, para impedir que esos países que en su cabeza ya están en sumarse a la unanimidad den el paso", ha denunciado el ministro.

Como viene defendiendo siempre que se le pregunta por esta cuestión y posibles plazos, Albares ha recalcado que "es una cuestión de tiempo" y "tarde o temprano" el catalán, el euskera y el gallego serán lenguas oficiales de la UE porque lo contrario sería, según él, "discriminatorio".

Por ello, ha pedido expresamente al PP que "abandonen esta actitud absolutamente obstruccionista y contraria a la Constitución española", la cual reconoce las tres lenguas cooficiales, que además se emplean "con total normalidad" tanto en Congreso como en Senado.

"En cualquier caso, con su ayuda o sin su ayuda, lo único que pueden hacer es retrasarlo un poco", ha incidido. "Yo espero que lo antes posible podamos todos celebrarlo" porque, ha subrayado una vez más, "es una cuestión exclusivamente de tiempo".

Por otra parte, el ministro ha enmarcado "en la normalidad" el encuentro que mantendrán este martes el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, incidiendo en que permitirá "analizar situaciones que son comunes, intereses comunes, y ver cómo conjuntamente, cada uno en el marco de sus competencias, podemos avanzar".