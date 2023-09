Albares reitera la "voluntad política" del Gobierno de que catalán, euskera y gallego sean oficiales en la UE

Dice que el Gobierno velará siempre por "los intereses estratégicos" de España y sus empresas tras el caso Telefónica



MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha reiterado este jueves la "voluntad política" del Gobierno de que catalán, euskera y gallego sean lenguas oficiales en la Unión Europea y ha asegurado que por el momento ve un "espíritu constructivo" entre sus socios para que así sea.

En declaraciones a la prensa en Madrid tras un acto en el Ministerio, Albares ha asegurado que en su carta remitida al Consejo de la UE el pasado 17 de agosto quedó clara la "voluntad política del Gobierno español" por que estas tres lenguas cooficiales en España pasen a ser oficiales también a nivel europeo.

El asunto, como pedía en dicha carta, ya ha sido incluido en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales (CAG) del 19 de septiembre y tanto él como el secretario de Estado para la UE y el embajador están en contacto con sus colegas para trasladar la "propuesta firme y clara" del Ejecutivo español.

Hasta el momento, en esos contactos lo que han constatado es "un espíritu constructivo" por parte del resto de socios pero habrá que esperar al 19 de septiembre, ha indicado, toda vez que la inclusión de estas tres lenguas en el reglamento lingüístico de la UE, como pide España, requiere de la unanimidad de los Veintisiete.

Será entonces, ha incidido, cuando se podrá "analizar y debatir ya en firme" la cuestión. "La voluntad política del Gobierno de España es firme y así se lo estoy trasladando a todos mis colegas europeos", ha remachado.

En una entrevista con Europa Press, el ministro ya había señalado que por el momento no percibía oposición de ningún estado miembro a que catalán, euskera y gallego pasen a sumarse a las 24 lenguas oficiales que ya existen en la UE. "No me consta que haya ningún país, ni públicamente, ni oficiosamente, que se haya opuesto por el momento a esta petición española", sostuvo.

COMPRA SAUDÍ DE ACCIONES DE TELEFÓÑICA

Por lo que se refiere a la compra del 9,9% de Telefónica por la saudí STC, el ministro ha asegurado que el Gobierno no tiene prevista ninguna reunión con las autoridades de Arabia Saudí para tratar esta operación, que se conoció el martes y de la que se informó a Moncloa ese mismo día.

"Los españoles pueden estar muy tranquilos, porque el Gobierno va a velar siempre, como ha venido haciendo en todos los ámbitos, y va a seguir haciéndolo en este caso y en cualquier otro caso, por los intereses estratégicos de las empresas españolas y por los intereses estratégicos de España", ha zanjado.