Albares reivindica España como "socio estable" para Iberoamérica y apela a más cooperación sin sustituir dependencias

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi (d), durante la celebración de la 16ª edición del Encuentro Empresarial Iberoamericano - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado ante empresarios de Iberoamérica que España es un "socio estable y confiable" y ha apelado a reforzar la cooperación, buscando proyectos que ayuden a generar empleo de calidad y sin sustituir unas dependencias por otras.

Así lo ha hecho durante la inauguración del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid un día antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, "el principal espacio de cooperación política" de esta comunidad y "el espacio que nos permite demostrar al mundo que desde nuestra diversidad también construimos y cooperamos", ha sostenido.

Según el ministro de Exteriores, España es "un socio estable y confiable para todos los países iberoamericanos" y que cree en la capacidad de la Comunidad Iberoamericana, que integran 22 países a ambos lados del Atlántico, de "influir en la economía global".

En este sentido, ha defendido que esta reunión de Madrid "debe demostrar que la concertación política y la iniciativa empresarial pueden producir alianzas y resultados tangibles para el bienestar de nuestros ciudadanos".

El ministro de Exteriores ha animado a los presentes a aprovechar el encuentro "para construir una Iberoamérica más integrada", porque, ha esgrimido, el contexto internacional actual "nos exige que los países cooperemos, trabajemos y avancemos a base de alianzas". "Desde luego, España y los españoles van a estar ahí siempre, al lado de América Latina", ha comprometido.

Albares ha defendido la necesidad de que la región pase "del diagnóstico a las decisiones" y de que se avance para que las organizaciones empresariales puedan "identificar proyectos y formular propuestas para eliminar obstáculos".

"Es el momento de trabajar sobre propuestas que respondan a las necesidades de las empresas y de nuestras sociedades, que faciliten la internacionalización de las pymes, que conecten infraestructuras, energía y conocimiento, que amplíen la inversión productiva y que generen empleo de calidad", ha aseverado.

IMPULSAR LA INTEGRACIÓN Y PROMOVER LA INVERSIÓN

El encuentro empresarial, organizado por CEOE, CEIB y SEGIB, tiene como objetivos "impulsar la integración económica, promover la inversión, reforzar la seguridad jurídica, abrir canales estables entre gobiernos y empresas" además de "conectar mercados y trasladar las propuestas empresariales a la parte política de la cumbre". ha resaltado.

En un mundo interconectado como el actual, ha señalado el ministro de Exteriores, la respuesta tiene que ser "más cooperación y más integración". "No tenemos que sustituir unas dependencias por otras, sino que tenemos que ampliar nuestras opciones, diversificar nuestras relaciones, reforzar nuestras alianzas y nuestra capacidad de decisión", ha señalado.

Para Albares, "la región no puede conformarse con ser una suministradora de recursos, ni con las tecnologías que otros desarrollan" sino que tiene que "participar en todas las fases del proceso productivo, investigar, diseñar, transformar, fabricar, comercializar". "Esa es la base de una mayor autonomía" de Iberoamérica, ha remarcado.