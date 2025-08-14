Albares remarca que los planes de Israel para construir 3.000 viviendas en Cisjordania "violan el Derecho Internacional"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la inauguración de la tercera edición del seminario España en el mundo, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de julio de 2025, en Santander, Cantabria (España - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remarcado que los planes de Israel para construir más de 3.000 nuevas viviendas para expandir un asentamiento que dividiría Cisjordania son "una nueva violación del Derecho Internacional" y "atacan" la solución de dos Estados.

Así lo ha manifestado Albares en un mensaje en la red social 'X', poco después de que también la ONU y la Unión Europea condenara y rechazara esta decisión del Gobierno israelí, asegurando que cualquier cambio territorial debe ser resultado de un acuerdo político entre las partes.

"La decisión del Gobierno israelí de construir 3.000 viviendas en Cisjordania es una nueva violación del derecho internacional. Ataca la viabilidad de la solución de dos Estados, única vía para la paz. Condenamos la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos", ha avisado el ministro.

LA REACCIÓN DE LA UE

La portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha afirmado que "la posición de la UE es que rechaza cualquier cambio territorial que no forme parte de un acuerdo político entre las partes implicadas".

Asimismo, ha reiterado el llamamiento a Israel "para que detenga la construcción de asentamientos" y ha instado a "desistir de esta decisión, señalando sus profundas implicaciones y la necesidad de considerar medidas para proteger la viabilidad de la solución de dos Estados".

"La política israelí de asentamientos, que incluye demoliciones, traslados forzosos, desalojos y confiscaciones de viviendas, debe cesar", ha remarcado, tras hacer hincapié en que, de implementarse, dicha construcción "cortará permanentemente la contigüidad territorial entre la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, así como la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania".

En este sentido, ha subrayado que "estas decisiones unilaterales", que se suman a la "continua" violencia de los colonos y las operaciones militares, "están agravando una situación ya de por sí tensa sobre el terreno y minando aún más cualquier posibilidad de paz".

NACIONES UNIDAS PIDE DETENER LA CONSTRUCCIÓN

La Secretaría General de Naciones Unidas se ha manifestado también en este sentido, pidiendo a Israel que "no lo haga y que detenga el avance de este proceso". Además, ha recordado que su postura sobre los asentamientos "es clara": contravienen el Derecho Internacional y "consolidan aún más la ocupación y alejan la posibilidad de una solución de dos Estados".

Desde Estados Unidos, un portavoz del Departamento de Estado, al ser preguntado al respecto, se ha limitado a decir que "una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y se ajusta al objetivo de esta administración de lograr la paz en la región", según un comunicado remitido a Europa Press.

En la víspera, Smotrich anunció un plan para construir más de 3.000 nuevas viviendas como parte de un controvertido plan urbanístico para conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, reivindicando que la medida "entierra la idea de un Estado palestino". Con este plan, espera duplicar la población del asentamiento con 35.000 nuevos residentes previstos en los próximos años.