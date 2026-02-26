Alcalde de San Roque (Cádiz) reivindica "la perseverancia del Gobierno" para lograr "un acuerdo histórico" por Gibraltar

Archivo - El secretario del PSOE de Cádiz, diputado y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, con el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, diputado en el Congreso y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reivindicado "la perseverancia del Gobierno de Sánchez" para lograr "un acuerdo histórico" que elimina la Verja de Gibraltar y "traerá prosperidad" a los habitantes del Campo de Gibraltar.

En una nota, Rui Boix ha calificado el acuerdo sobre la relación futura con Gibraltar tras el Brexit como "un hito diplomático que transformará la realidad socioeconómica de la comarca", destacando el "papel protagonista de la diplomacia española y la voluntad política de Pedro Sánchez para lograr un espacio Schengen compartido que garantice la fluidez absoluta en el tránsito de personas y mercancías".

Así, ha celebrado que el texto jurídico completo ya sea público y consultable, tal y como adelantó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "Estamos ante un texto complejo en el que la diplomacia ha trabajado durante años, siempre bajo la tutela del comisario Maros Sefcovic y con el impulso decidido del presidente Pedro Sánchez", ha insistido el dirigente socialista.

En este sentido, ha subrayado la "transparencia y participación que ha guiado todo el proceso", resaltando que el ministro Albares ha mantenido un "contacto fluido y permanente con los ocho alcaldes de la comarca, la Junta de Andalucía, la Diputación y los agentes económicos y sociales". "Frente a quienes buscaban la opacidad, este Gobierno ha traído a la comarca al ministro en múltiples ocasiones y ha comparecido tanto en el Pleno como en la comisión de Exteriores para dar cuenta de cada paso", ha defendido el también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.

Así, ha criticado al PP calificándolo de "incoherente" y preguntando "qué va a hacer ahora, y sus socios de ultraderecha, después de todo el ruido que han armado en torno a unas negociaciones tan vitales, porque el resultado es un texto que mejora la vida de la gente". En este sentido, Ruiz Boix ha exigido al PP "que abandone su estrategia de confrontación en Europa y que sus representantes en la eurocámara respalden un acuerdo que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía a ambos lados de la frontera".

"El reto ahora es la puesta en marcha para el próximo 10 de abril", ha indicado Ruiz Boix, que se ha mostrado convencido de que el parlamento británico y el gobierno de Fabián Picardo ratificarán un texto que respeta el sentimiento del 93 por ciento de los llanitos que votaron por permanecer dentro de la Unión Europea.