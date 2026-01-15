Albares replica al PP que no ha sido el Gobierno quien ha puesto a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela sino Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado al PP que no ha sido el Gobierno quien ha puesto al frente de Venezuela a quien era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sino el presidente estadounidense, Donald Trump, con su intervención militar.

"A Delcy Rodríguez no le ha puesto donde está el Gobierno de España, le ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos", ha defendido en su turno de réplica durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de Venezuela, después de que la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, haya acusado al Ejecutivo de buscar "salvar" a la ahora presidenta encargada para "salvarse a sí mismo".

Asimismo, ha resaltado que el propio Trump dijo la víspera, tras haber hablado por teléfono con Rodríguez, que "es una persona fantástica y que se dispone a trabajar con ella a largo plazo". "Maduro ya no está al frente de Venezuela, no hace falta hablar más de él, hay que hablar de Delcy Rodríguez", ha insistido.

Así las cosas, tras emplazar a la portavoz 'popular' a pronunciarse sobre ello y sobre el hecho de que Trump haya dicho que es él quien "se encarga de Venezuela", ha cuestionado el rechazo del PP a levantar las sanciones de la UE que pesan sobre Delcy Rodríguez.

El ministro ha recordado que normalmente la UE "nunca sanciona a un presidente para mantener el diálogo", de ahí que Nicolás Maduro no estuviera sujeto a las mismas, como sí su vicepresidenta y otros altos cargos del chavismo.

"Nunca les oí decir ni una palabra de que Nicolás Maduro nunca, a día de hoy, haya tenido sanciones". "Entonces, Nicolás Maduro le parece bien que no tuviera ningún tipo de sanción, pero que sí las tenga Delcy Rodríguez, presidenta encargada", ha inquirido.

