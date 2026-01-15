Albares propugna una "alianza mundial" por el multilateralismo frente al cuestionamiento del Derecho Internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que no es el momento de caer en la "resignación" ante el cuestionamiento y la violación del Derecho Internacional sino de pasar a la acción, propugnando la creación de una "alianza mundial" en defensa del multilateralismo.

Así lo ha hecho durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar sobre la situación en Venezuela pero en la que también ha abordado la situación internacional de forma más amplia, en un momento en que "las reglas del orden internacional y los valores de paz, cooperación entre Estados, diálogo y seguridad en los que se sustenta se encuentran en riesgo".

"El cuestionamiento y las violaciones flagrantes del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas tienen un coste desolador, en vidas humanas y en esperanzas frustradas, también en el cuestionamiento de nuestra propia libertad y nuestra propia democracia", ha defendido el ministro, que ha vuelto a dejar claro que el Gobierno considera una violación del Derecho Internacional la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro.

En este sentido, el jefe de la diplomacia ha defendido que "no es momento para la resignación sino para la acción". Por ello, ha defendido que "es el momento de lanzar una Alianza Mundial para el Multilateralismo".

Según ha señalado, sería "una alianza en defensa de la cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos, en defensa de la paz y la seguridad internacionales; de todo aquello que nos permite construir sociedades pacíficas, estables y prósperas". "España va a seguir defendiendo con fuerza el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la democracia", ha recalcado.

Así las cosas, ha defendido ante los diputados que es el momento de reforzar la democracia tanto en España como en Europa, "por nosotros mismos y por nuestra libertad" pero también para mostrar al mundo que "la cooperación es más fuerte que la confrontación, que la paz no solo es un fin noble, es el fundamento más sólido de todo progreso y la razón de ser de todo Gobierno legítimo".

"En ese camino estoy seguro que no sólo podemos encontrarnos, sino que debemos encontrarnos por el bien de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas", ha concluido Albares, que ya antes de su intervención había adelantado a la prensa que iba a pedir a los grupos parlamentarios su respaldo a esta alianza.