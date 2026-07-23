Albares se reúne con embajadores árabes un día después que Almeida e insiste en verse con él para hablar de Casa Árabe

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con embajadores árabes para hablar del futuro de Casa Árabe - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este jueves con los embajadores árabes para abordar la situación de la Casa Árabe un día después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hiciera lo propio y ha insistido en que está a la espera de poderse reunir con este último para aclarar el futuro del organismo, tras retirar el Ayuntamiento la cesión de su sede actual.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, Albares ha recibido a los miembros del Consejo de embajadores árabes residentes en Madrid ante la "preocupación" suscitada tras el anuncio de Almeida de que Casa Árabe deberá abandonar su sede en las Escuelas Aguirre, donde está desde hace 20 años, antes del 1 de septiembre.

En dicho encuentro, el ministro les ha explicado que "su mano está tendida al Ayuntamiento de Madrid para que reconsidere esta decisión" y en este sentido está a la espera de una respuesta por parte del alcalde a la carta que le envió solicitando una reunión para abordar la situación actual.

La reunión de Albares con los embajadores árabes se ha producido un día después de la mantenida por Almeida en la que les explicó, según informó el Ayuntamiento, que la recuperación del edificio no es en ningún caso "un acto contra Casa Árabe ni contra el mundo árabe, sino una obligación de preservación patrimonial y de responsabilidad".

El alcalde ha justificado el paso por el "abandono" que sufrió el edificio durante el mandato de la ex diputada socialista Irene Lozano al frente de Casa Árabe, cargo que ocupó entre noviembre de 2021 y febrero de 2025. Esta, a su vez, ha esgrimido que el Ayuntamiento de Madrid, como parte del consorcio, avaló siempre sus presupuestos.

En esta misma línea se ha pronunciado Exteriores, que ha incidido en su comunicado en que el Ayuntamiento de Madrid "ha participado siempre en todas las decisiones sobre la administración y gestión de la Casa Árabe que se han tomado colegiadamente" en el Consejo Rector, del que forman parte Exteriores, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y, hasta hace unos meses, también la Comunidad de Madrid, además del ayuntamiento de la capital.

"El Ayuntamiento ha participado a lo largo de todos estos años en su fiscalización y seguimiento, firmando sus actas, sin haber cuestionado nunca el uso de las Escuelas Aguirre durante estos 20 años", ha abundado el departamento que encabeza Albares, quien ha expresado a los embajadores su "sorpresa" por la decisión de Almeida, tomada "sin diálogo ni indicación previa" al resto de miembros del consorcio.

En este sentido, el ministro ha aprovechado para trasladar la "encomiable eficacia" con la que trabaja la dirección de Casa Árabe, siguiendo las decisiones del Consejo Rector para mejorar su gestión y administración.

Exteriores ha reiterado su apoyo a la labor de Casa Árabe, incidiendo que en sus 20 años de historia "se ha puesto de relieve su carácter indispensable para la política exterior de España" y ha ofrecido "un diálogo sincero al Ayuntamiento de Madrid para alcanzar una solución".

Además, ha recordado que "la imagen y proyección internacional de la capital de España quedaría comprometida de llevarse a cabo esta decisión" de desalojar a Casa Árabe de su sede actual en Madrid. La entidad cuenta con otra sede en Córdoba.

Por otra parte, el Ministerio ha indicado que ha recibido una carta del Consejo de embajadores árabes en Madrid en la que apoya la labor de Casa Árabe y se muestra partidario de la continuidad en la sede actual. Asimismo, ha precisado que Albares se reunirá con los estudiantes de árabe de la institución el próximo martes, después de que estos hubieran pedido una reunión para buscar la forma de dar continuidad a sus cursos.