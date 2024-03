Albares y Robles participan en la videoconferencia de apoyo a Ucrania de seguimiento a la reunión del Elíseo

Archivo - La ministra Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

España está negociando con Ucrania un acuerdo de defensa bilateral como el que ya han cerrado otros países



MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, participarán en la videoconferencia de seguimiento a la reunión de líderes en apoyo a Ucrania organizada el pasado 26 de febrero en el Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores galo, en la videoconferencia participarán los jefes de la diplomacia y ministros de Defensa de 28 países, incluida Ucrania, así como representantes de la UE y de la OTAN.

El objetivo de la cita es dar seguimiento a las iniciativas planteadas durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, a la que acudió el presidente Pedro Sánchez.

Cabe recordar que al término de aquella cita, Macron dijo que aunque "no hay consenso actualmente para enviar de forma oficial tropas sobre el terreno", "no se debe excluir nada". "Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra", aseguró el presidente francés, que sin embargo no quiso aclarar si Francia estaría dispuesta a desplegar tropas en Ucrania.

El Gobierno dejó claro que España no está de acuerdo con el envío de tropas a Ucrania. Durante la reunión, Sánchez reiteró la importancia de mantener y aumentar el apoyo financiero y militar a Ucrania, pero preservando la unidad europea y trasatlántica puesto que "la unidad ha sido y es el arma más efectiva contra Putin". En este sentido, incidió en que para adoptar nuevas medidas estas deben nacer del consenso y debate entre todos los aliados.

Por otra parte, la Presidencia ucraniana informó este lunes de que por instrucciones del presidente, Volodimir Zelenski, el vicejefe de gabinete, Ihor Zhovka, "ha iniciado negociaciones con España para un acuerdo de seguridad bilateral".

Albares confirmó también el inicio de las negociaciones en un comunicado. Con ello, España seguirá los pasos de otros países que ya han firmado acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca y Canadá.