Albares señala al ministro de Exteriores italiano como uno de "los máximos frenos" al catalán en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado a su homólogo italiano, Antonio Tajani, como uno de los "máximos frenos" en la consecución de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, al tiempo que ha vuelto a afear la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni de prorrogar los controles Schengen con España.

Así lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, después de que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo le haya recriminado la amenaza de vetar la entrada de nuevos países en la UE si no se completa previamente la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE.

"¿Catalán, lengua oficial o no hay ampliación? ¿Van a vetar la entrada de Ucrania para pagar a Puigdemont?", le ha inquirido la diputada 'popular', en referencia a que la solicitud de la oficialidad de catalán, euskera y gallego es consecuencia de los pactos con Junts de cara a la actual legislatura.

Albares ha asegurado que España es favorable a la entrada de Ucrania en la UE para, a renglón seguido, denunciar que si la solicitud de oficialidad de catalán, euskera y gallego formulada en agosto de 2023 no se ha materializado aún es porque el PP está pidiendo a aquellos países con "gobiernos del Partido Popular Europeo que lo frenen, así de claro".

En este punto, el ministro de Exteriores ha pasado a criticar a su homólogo italiano, quien lidera Forza Italia, partido que al igual que el PP forma parte del PPE.

"El señor de Italia al que ustedes invitan a sus congresos, jalean y con el que se abrazan, el señor Feijóo, todo el tiempo, es uno de los máximos frenos en estos momentos para que el catalán, el euskera y el gallego no sean todavía oficiales", ha denunciado, señalando en particular al líder del PP en lo relativo a la última de estas lenguas.

"¿Se lo han reprochado ustedes?", ha preguntado a la bancada del PP. "Yo sí. ¿Le han reprochado ustedes que ayer pusiera controles indignos a los españoles? Es una vergüenza. Yo sí. ¿Lo van a hacer ustedes? Yo sí", ha asegurado.