Albares trasladó al titular de Exteriores francés que la columna de Rajoy no es "el sentir mayoritario de los españoles"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha aclarado que trasladó el pasado domingo a su homólogo francés que las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en una columna de opinión sobre el Mundial de fútbol 2026 publicada en 'El Debate' "no es la posición del Gobierno de España" ni es "el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles".

En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser', el titular de Exteriores ha criticado que "andar señalando quién es ciudadano de un país y quién no" es "algo muy grave", en alusión a la columna de Rajoy en la que el expresidente sostuvo que la selección francesa de fútbol juega bien, pero "sin franceses".

Asimismo, Albares ha reprochado que "señalar por el color de piel quién puede ser ciudadano" encubre cosas "muy peligrosas". "Tenemos que proteger la convivencia. El racismo y la xenofobia lo que hacen es ser corrosivas para esa convivencia", ha defendido.

Además, el ministro ha incidido en que el PP va "abiertamente al choque" con Francia, no solo por la columna del exjefe del Ejecutivo, sino también por rechazar el pasado jueves el Tratado de Amistad y Cooperación con el país galo en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta.

TACHA LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PP DE "ENIGMA"

Albares ha tachado de "enigma" la política exterior del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y ha recordado que, además de Francia, la formación 'popular' también tiene "posicines abiertamente antimarroquíes" o problemas con Argelia, país al que según el ministro "han estado difamando durante años".

"Hay una norma en política exterior que es tener las mejores relaciones con los vecinos. No entiendo por qué Feijóo y el Partido Popular creen que la norma es chocar", ha señalado.

Así, Albares ha reivindicado que actualmente España tiene "una política exterior reconocida y aplaudida por el mundo entero" y ha incidido en que tiene que explicar "sistemáticamente" que "el PP y la política exterior de España no tienen nada que ver" y que el primer partido de la oposición "no representa el sentir mayoritario del pueblo español".