Albares ve la tregua en Líbano clave para la estabilidad en Oriente Próximo: "No habrá paz real sin alto el fuego"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y UE, José Manuel Albares, ha celebrado este jueves la noticia de un posible alto el fuego en Líbano, una medida que considera esencial para la estabilidad en Oriente Próximo.

En el acto de presentación del libro 'Viaje a un Nuevo Mundo' (Editorial Arpa) en el Instituto Cervantes, Albares se ha hecho eco del acuerdo entre Israel y Líbano para un alto el fuego de diez días, anunciado esta misma tarde por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es algo que nosotros venimos solicitando y exigiendo desde el primer momento. No va a haber paz real y estabilidad si no hay un alto de fuego en Líbano", ha afirmado el ministro durante el diálogo que ha mantenido con los periodistas y autores del libro, Enric Juliana y Esteban Hernández.

Albares, no obstante, ha recordado que hay "otra opción que sigue presente" para afrontar la guerra. "Hay 10.000 soldados norteamericanos dirigiéndose al Estrecho de Ormuz (...) Pero ni la democracia, ni la igualdad para las mujeres de Irán, ni la prosperidad, ni la estabilidad para nadie en Oriente Medio van a llegar con la guerra", ha planteado.

Así, ha vuelto a hacer hincapié en la posición de España del lado del "diálogo y la diplomacia" para resolver lo que considera "la mayor crisis del siglo XXI". "Se sitúa, por supuesto, al lado de la paz y la estabilidad frente a lo que sería el caos", ha expresado.

Por otro lado, preguntado por el riesgo de "represalias" o de un aislamiento internacional por mantener esta posición, Albares lo ha descartado, asegurando que "somos abrumadoramente más los países" que rechazan "la ley de la selva". Además, ha aseverado que "uno nunca toma decisiones en política por temor", recordando el impacto de la guerra en "los bolsillos de los ciudadanos españoles".

ABOGA POR QUE EUROPA DE "UN SALTO" EN SU SOBERANÍA

Con todo, ha descartado que haya una "ruptura" con EEUU al que considera "el aliado natural histórico" de Europa y España. En ese sentido, ha asegurado que ambas regiones tienen una relación transatlántica "mutuamente beneficiosa", tanto en materia comercial como en materia de seguridad.

Albares también ha incidido en el compromiso de España con la OTAN, aunque recordando que "la relación transatlántica necesita a ambos, europeos y norteamericanos". En este punto, ha señalado que hay algunos "postulados" de la actual administración estadounidense que "invitan abiertamente a la Unión Europea a asumir su propio destino en sus manos".

En ese contexto, el ministro ha apostado porque Europa "dé un salto en su soberanía e independencia", tanto en materia económica como en seguridad, "integrando nuestras industrias de defensa, creando un ejército europeo".