Albares viaja a Argelia con el Tratado de Amistad aún suspendido desde la crisis por el giro sobre el Sáhara

Archivo - Los ministros de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y de España, José Manuel Albares - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEIORES Y DE COOPERACIÓN

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, efectuará este jueves y viernes la que será su primera visita oficial a Argelia y con la que se busca pasar página definitivamente a la crisis bilateral que provocó el cambio de postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental en 2022.

Aunque en los dos últimos años se han ido dando pasos para el deshielo completo después de que el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara empujara a Argel a llamar a consultas a su embajador en Madrid en marzo de 2022, lo cierto es que el Tratado de Amistad suscrito entre los dos países en 2002 sigue suspendido por orden del mandatario argelino, Abdelmayid Tebune, desde junio de ese año.

Desde Exteriores subrayan que el objetivo de la visita es "reforzar la relación bilateral", para lo cual está previsto un encuentro con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, con quien repasará la agenda bilateral además de la situación internacional.

Está por ver si, en un gesto hacia España, el presidente argelino también recibe a Albares, como ya ocurriera el pasado mes de octubre durante la visita del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro fue el primer miembro del Gobierno en viajar a Argelia tras el deshielo.

Inicialmente, estaba previsto que fuera Albares quien lo hiciera, en febrero de 2024, pero la visita se canceló en el último momento, por un desacuerdo en cuanto a la agenda del encuentro, al parecer por la negativa del ministro a abordar la situación del Sáhara Occidental.

Con todo, el ministro de Exteriores se ha reunido ya en cuatro ocasiones con su homólogo argelino desde febrero de 2025. El último de estos encuentros se produjo el pasado febrero, cuando Attaf se desplazó a Madrid para asistir a una reunión sobre la antigua colonia española organizada por Estados Unidos y en la que también participaron Marruecos, el Polisario y Mauritania.

Ya entonces, el Ministerio de Exteriores argelino informó de que Albares viajaría próximamente al país para preparar una nueva Reunión de Alto Nivel (RAN). De concretarse, esta sería la primera cumbre bilateral entre los dos países desde 2018.

ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE HIDROCARBUROS

Aunque la relación bilateral desde el punto de vista político quedó en punto muerto en marzo de 2022, lo que se ha mantenido inalterado en los cuatro años transcurridos ha sido el suministro de gas por parte de Argelia, algo que desde el primer momento se encargó de poner en valor el Gobierno, resaltando que el país magrebí era un socio fiable y que cumplía con sus compromisos.

No en vano, Argelia fue el principal suministrador de gas natural a España en 2025, representando casi el 35% del total, por delante de Estados Unidos y de Rusia, si bien se produjo una ligera caída con respecto a 2024, cuando fue del 39,5%.

Garantizar este suministro, y sobre todo mantenerlo, se ha convertido ahora en una cuestión incluso más importante como resultado de las consecuencias que está teniendo el conflicto en Irán y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz en el mercado energético mundial.

En este sentido, Exteriores ha informado de que Albares tiene previsto reunirse con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, después de que la agencia Bloomberg informara recientemente de que el Gobierno se estaba planteando adquirir más gas a Argelia.

Precisamente, este mismo martes, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, mostró su confianza en que la relación con la empresa estatal argelina Sonatrach vaya "más aún a futuro". Ambas empresas operan el gasoducto Medgaz, el único por el que España recibe actualmente el gas argelino tras el cierre por Argelia en noviembre de 2021 del gasoducto Magreb Europa (GME) que abastecía vía Marruecos.

EL COMERCIO SE HA RECUPERADO

Uno de los principales peajes de la crisis diplomática fue el desplome del comercio bilateral. La Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras (Abef) congeló en junio de 2022 las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior desde y hacia España, medida que se mantuvo en vigor hasta noviembre de 2024.

Según datos oficiales, en 2022, las exportaciones ascendieron a 1.021 millones y las importaciones se situaron en 7.599 millones, un dato que contrasta con los 1.888 millones de exportaciones que hubo en 2021 y refleja el impacto de la medida. En 2023, las exportaciones se desplomaron hasta los 331,8 millones, mientras que el nivel de importaciones se mantuvo, con 6.424 millones.

Aunque el levantamiento de las restricciones no se produjo oficialmente hasta noviembre de 2024, durante ese año ya se había flexibilizado la importación de algunos productos, de ahí el que cerró con exportaciones por 794 millones e importaciones por 6.122 millones.

El año pasado continuó la recuperación, con exportaciones por un valor de 2.133,5 millones, por encima del dato previo a la crisis bilateral, mientras que las importaciones se quedaron en 6.296,1 millones.

"En 2025 triplicamos las exportaciones con respecto al año anterior, el mejor resultado de nuestras exportaciones desde el año 2019", se felicitó el ministro al anunciar su visita este martes. Su agenda en Argel incluirá precisamente un encuentro con empresarios españoles afincados en el país para conocer de primera mano su experiencia y actividades.

SECTORES AFECTADOS

Uno de los sectores que se vieron más castigados fue el cerámico, especialmente fritas y esmaltes. Ahora, según explica a Europa Press Luis M. Martí, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Castellón, donde se concentra el 95% de la producción española, "hay dos situaciones distintas".

Por un lado, precisa, el comercio de fritas y esmaltes se ha "normalizado" y se han registrado exportaciones por valor de 100 millones de euros. Por otro, existe un "bloqueo total" en lo que se refiere a las baldosas cerámicas vinculado con la voluntad del Gobierno argelino de "proteger su industria" en este sector.

Por su parte, Ismael Martín, representante en España del Foro de Negocios Argelino-Español (F2AE), también confirma que los intercambios se han recuperado, aunque no a los niveles de los "años dorados" hace más de una década, y apunta a que ahora Argelia está más interesado en "atraer inversión".

El Gobierno argelino está potenciando sobre todo la inversión en sectores no estratégicos mientras que adopta medidas más proteccionistas en otros, de ahí el que muchas empresas españolas estén comenzando a invertir en unidades productivas, explica en declaraciones a Europa Press. Con todo, alerta de que "vamos un poco a rebufo" con respecto a otros países como Italia cuya primera ministra, Giorgia Meloni, visitó este miércoles el país y se reunió con Tebune.

INAUGURACIÓN DEL CERVANTES

La visita de Albares incluirá una segunda parada en Orán, donde el viernes inaugurará un nuevo Instituto Cervantes que vendrá a sumarse al que ya hay en Argel. Desde Exteriores señalan que hay un interés creciente por el idioma y la cultura españoles, con unos 40.000 alumnos argelinos que estudian actualmente español en enseñanza primaria y secundaria y unos 3.500 en la universidad.

Por último, el ministro pondrá fin a su visita con un acto de memoria histórica y democrática al exilio republicano ante el monolito dedicado al mercante británico Standbrook en Orán, el último que partió del puerto de Alicante cuatro días antes de que concluyera la Guerra Civil con refugiados republicanos.