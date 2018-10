Albert Rivera cree que una amenaza de muerte es condenable aunque se haga en las redes sociales

Publicado 21/02/2018 12:39:00 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que quien "amenaza de muerte" a otra persona puede estar cometiendo un delito y ser condenado por ello, independientemente de que lo haga a través de Internet o en persona.

"Creo que cuando uno hace amenazas o comete delitos, da igual que los cometa en las redes, en privado, en público o físicamente. Yo he recibido amenazas de muerte por Twitter y por Facebook y han sido condenados exactamente igual que si te envían una carta a casa, que también me lo han hecho", ha declarado en los pasillos del Congreso.

En este sentido, ha defendido que lo importante no es el "formato" o el "soporte" que se utilice: "Si uno amenaza de muerte a alguien, pues es una amenaza de muerte, da igual que sea por digital o por analógico".

Cuando le han preguntado si cree en España se imponen demasiadas penas de prisión por enaltecimiento del terrorismo por afirmaciones hechas en las redes sociales, Rivera ha contestado que no le corresponde a él hacer ese tipo de análisis, ya que las sentencias las dictan los jueces. "Yo respeto lo que digan los jueces, me guste o no me guste", ha agregado.

El líder de la formación naranja ha hecho estas declaraciones un día después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmara la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones publicadas en Internet.