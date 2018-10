Albert Rivera dice que aún "queda mucho por hacer" por la igualdad, que es "una causa justa"

Actualizado 08/03/2018 12:36:24 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que el 8 de marzo es un día en el que hay que reconocer que "queda mucho por hace" en favor de la igualdad, que considera "una causa justa", y ha dicho estar convencido de que "el cambio llegará liderado por mujeres, con el apoyo indiscutible de los hombres".

En declaraciones en el Congreso, Rivera ha explicado que los pasos que se han dado son "insuficientes" ya que "todavía hay violencia machista, brecha salarial y una visión machista en una parte de la sociedad".

A su juicio, además de reivindicar, "toca hablar de política y hacer cosas", empezando por unos Presupuestos que faciliten la conciliación. En este sent5ido, ha reiterado las condiciones de Cs para apoyar el proyecto del Gobierno, como el incremento de los permisos de paternidad o la rebaja fiscal padres y madres con hijos menores de 3 años a cargo.

LA DIVISIÓN NO ESTÁ ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Rivera ha recordado que su partido estará en las movilizaciones del 8 de marzo y, aunque no secunda la huelga feminista, la respeta porque es "un derecho". "La línea divisoria no es entre hombres y mujeres, o entre quien hace huelga y quien no, sino entre quienes discriminan y los que no, entre los que defienden la igualdad y los que no, y entre los que hacemos políticas concretas y quienes no las apoyan", sostiene.

Según el líder del partido naranja, la solución no pasa por "negar la evidencia", pues sigue habiendo discriminaciones, y está convencido de que "el cambio tiene que venir liderado por las mujeres, con el apoyo indiscutible de los hombres ".