Alberto Ibáñez insta a Compromís a liderar en Valencia una lista que integre "generosamente" a IU, Sumar, Podemos y ERC

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha instado este martes a su coalición a abrir cuanto antes el debate interno para definir su estrategia ante las próximas elecciones y apostar por una candidatura amplia liderada por Compromís que incluya "de forma generosa" a IU, Sumar, Podemos y ERC.

Además, ha subrayado la necesidad de que la estrategia con vistas a las generales y las autonómicas se decida "desde el territorio", para evitar que la fórmula final se imponga "desde la M-30", en referencia a Madrid.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras participar la pasada semana en dos los actos sobre la unidad de la izquierda alternativa al PSOE --el organizado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el de la reedición de Sumar--, Ibáñez ha señalado que, aunque "hay tiempo", la coalición valencianista no puede "llegar al último minuto" sin haberse decidido. A su juicio, si el resto ha hecho "el trabajo", pero ellos no, serán "lentejas".

En este sentido, el parlamentario, que pertenece al sector minoritario de Iniciativa del partido valencianista, ha recordado que Compromís es "una estructura compleja" que necesita sus propios debates, pero ha defendido que estos deben activarse con agilidad.

"MIRARSE EL OMBLIGO NO FRENA EL FASCISMO"

Así, ha indicado su propuesta de que en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales, se configure "una papeleta liderada por Compromís" que incluya "de forma generosa" a Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana del País Valencià y a movimientos sociales de carácter ecologista que quieran confluir.

Ibáñez ha enmarcado su llamamiento en la actual situación política valenciana y ha acusado al Gobierno de su comunidad de favorecer "pelotazos urbanísticos" y recortes culturales. "En La Generalitat Valenciana ya gobierna el fascismo", ha afirmado, para luego denunciar que se producen desahucios y políticas "que benefician a los ricos con dinero público".

Asimismo, el diputado de Sumar ha advertido de que "mirarse el ombligo y creerse los mejores no va a frenar el fascismo" y, por ello, ha apelado a la "generosidad" y la "responsabilidad" de las fuerzas progresistas para articular una alternativa amplia frente a la derecha.