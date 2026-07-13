Alberto Ibáñez pide que Compromís negocie con IU y Podemos en Valencia antes de decidir sobre la coalición con Sumar

El portavoz adjunto de SUMAR en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha abogado este lunes por que su formación negocie primero en la Comunidad Valenciana con Izquierda Unida y Podemos sobre posibles alianzas con vistas a las elecciones generales antes de decidir sobre la eventual reedición de una candidatura conjunta con Sumar.

En declaraciones en el Congreso antes de participar en el primer acto de Sumar tras la asamblea para renovar la dirección que tuvo lugar el sábado, Ibáñez ha llamado a "aprender de errores del pasado" y a hacer "las cosas un poco mejor" que en ocasiones anteriores.

Así, tras destacar que la coalición valencianista lleva "las alianzas en su ADN", ha indicado que sería bueno "negociar las cosas desde el territorio" y que a ellos les toca hacerlo con Esquerra Unida del País Valencià, y Podem, para "a partir de ahí empezar a trabajar".

"Vamos a trabajar esta coalición desde el territorio, y cuando la tengamos trabajada en el territorio, nos uniremos, pero creo que es importante que aprendamos de errores del pasado", ha incidido el diputado de Compromís perteneciente a Iniciativa del Poble Valencià que sigue en el grupo parlamentario de Sumar.