Alberto Nadal se incorpora al equipo de Feijóo como nuevo vicesecretario de Economía del partido

Gamarra minimiza la subida de Vox en las encuestas y dice que es la izquierda la que debe preocuparse porque "el cambio está cerca"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alberto Nadal, exalto cargo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha incorporado este lunes al comité de dirección del PP como nuevo vicesecretario de Economía del partido, tras dejar sus responsabilidades en Estados Unidos, donde ha sido director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El PP ya anunció a primeros de julio el fichaje de Nadal en el marco de la remodelación que acometió Feijóo en el organigrama del partido coincidiendo con el congreso nacional celebrado los días 4 y 5 de julio en Ifema. Se encargará del área económica, que había llevado hasta ahora Juan Bravo, quien ha pasado a ser vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP.

Alberto Nadal --que fue secretario de Estado de Energía y después secretario de Estado de Presupuestos y Gastos bajo el mando del ministro Cristóbal Montoro-- sumará a sus competencias en Economía las relacionadas con Desarrollo Sostenible, un área que en los meses pasados estuvo en manos de la exconsejera madrileña Paloma Martín.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado en rueda de prensa que Nadal se ha incorporado al comité de dirección como "nuevo vicesecretario económico". "Ello nos va a permitir, junto también con Juan Bravo, que el ámbito económico sea uno de los pilares fuertes del proyecto de Alberto Núñez Feijóo", ha dicho.

Gamarra ha indicado que, aparte de denunciar los "desmanes de corrupción que acorralan" a Pedro Sánchez y sus "intentos de control de la Justicia", el PP también va a presentar un proyecto "alternativo", en el que "la economía es uno de los pilares fundamentales". "España no está condenada a un sanchismo. España puede elegir sensatez, reformas y responsabilidad", ha apostillado.

CRECIMIENTO DE VOX EN LAS ENCUESTAS

En cuanto al crecimiento de Vox que recogen las encuestas, Feijóo ha indicado que el PP tiene un "objetivo claro", que es "ganar las elecciones de una forma clara". Por lo tanto, ha señalado que su objetivo "sigue siendo el mismo, el de gobernar en solitario".

"Y lo que le decimos a los españoles es que si lo que quieren es que gobierne nuestro partido con una mayoría suficiente para poder iniciar el cambio político en España, el Partido Popular está dispuesto a ello y que confíen en nosotros", ha manifestado.

Dicho esto, Gamarra ha señalado que quien tiene que "estar preocupado de todas estas encuestas es la izquierda y el Partido Socialista" porque "cada día más se consolida que el cambio está cerca".

"Por eso Pedro Sánchez no convoca elecciones, porque sabe que el día que convoque elecciones los españoles vamos a ponerlo de patitas en la calle, poniendo fin de manera democrática a esta etapa gris, esta etapa negra que está siendo para España", ha resaltado.

GAMARRA ENMARCA EN LA NORMALIDAD LA RELACIÓN CON JUNTS

Al ser preguntada en qué consiste el entendimiento con Junts al que se refirió este fin de semana el secretario general del PP, Miguel Tellado, Gamarra ha enmarcado esa relación en el contexto del Parlamento.

Ahí, ha proseguido, es "donde hay que contextualizar esas declaraciones", subrayando que esta misma semana se debate y vota en el Congreso la reducción de la jornada laboral, un proyecto al que han presentado enmienda de totalidad tanto el PP como Junts.

Gamarra ha dicho que la posición de PP es "clara" sobre la reducción de la jornada. "Veremos finalmente cuál es la suya", ha dicho, para insistir en que los contactos con el partido de Carles Puigdemont son en el ámbito parlamentario y "es el marco de normalidad democrática".

"Lo que no es normal son otro tipo de negociaciones que lleva a cabo el presidente del Gobierno. A ver si ahora lo anormal va a ser que las fuerzas políticas en el marco del Congreso de los Diputados, salvo evidentemente con Bildu, pues no podamos hablar o no podamos llegar a entendimientos", ha exclamado.

En cuanto a si cree que Tellado cometió un error al decir en Pamplona que hay que "cavar la fosa" del Gobierno, Gamarra ha señalado que se trata de "una metáfora" y ha enmarcado las críticas del Ejecutivo a la "campaña de victimización y cortina de humo" en la que está inmerso Pedro Sánchez "con un único objetivo y es intentar tapar las vergüenzas" sobre los casos de corrupción que le afectan.