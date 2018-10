El alcalde de Ourense recibe atención médica por una bajada de tensión

Actualizado 22/09/2012 2:00:47 CET

LUGO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, ha tenido que recibir atención médica por una bajada de tensión mientras esperaba en comisaría para prestar declaración en el marco de la operación Pokémon.

Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas al regidor, el alcalde de Ourense fue atendido por sanitarios debido a "fuertes dolores de cabeza" y una "bajada de tensión".

Así, una ambulancia se trasladó hasta la Comisaría de Pontevedra para asistir de las cefaleas al regidor ourensano, arrestado este jueves en su ciudad en el marco de la Operación Pokémon.

El regidor ourensano fue arrestado en el marco de la Operación Pokémon, que investiga la titular del Juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en un dispositivo contra la corrupción por delitos de falsedad documental o tráfico de influencias relacionado con adjudicaciones de obra.

El asesor del alcalde de Ourense Antonio Vallejo ha exigido el "parte médico" de Francisco Rodríguez, así como que "se informe" a la familia de su estado de salud y de qué se le acusa. "Sabemos por los medios de comunicación que ha tenido un pequeño problema de salud, no se nos ha informado, ni a la familia ni a los representantes del ayuntamiento, ni se ha informado al abogado", ha reprochado el asesor del regidor ourensano, en declaraciones a los medios a las puertas del juzgado.

De esta manera, ha exigido que se dé información y se les "diga qué ha ocurrido y qué le ha pasado a Francisco Rodríguez". "Exigimos el parte médico y que se nos informe inmediatamente de esto", ha aseverado el asesor del regidor ourensano, quien también ha exigido que se le "ponga fin a esto ya".

Vallejo también ha reprochado que el entorno del alcalde desconoce dónde se encuentra. "Queremos saber dónde está, cuándo le van a tomar declaración y qué procedimiento se está siguiendo contra él", ha reclamado este asesor, quien ha advertido: "Respeto para la justicia todo, atropellos o consentir atropellos, ni uno".

Ha explicado que, durante las primeras 40 horas, tenían la "esperanza" de que se les "dijese algo" pero, sin embargo, "toda la información" que obtuvieron fue a través de los medios de comunicación.

"NO SABEMOS DÓNDE ESTÁ"

"No sabemos donde está. No sabemos en la situación que está", ha insistido, antes de recalcar que se encuentran "extraordinariamente preocupados" después de 45 horas de detención. En este sentido, ha indicado que no pretenden "establecer ningún tipo de privilegio" ante la detención del "alcalde de la tercera ciudad de Galicia".

Con todo, ha recordado que al regidor de Ourense "lo esperaban en vísperas de elecciones en su casa, cuando se dirigía a Santiago a un acto político del líder del Partido Socialista y se lo llevaron".

"Exigimos que nos informe, que se nos diga qué ha ocurrido, qué le ha pasado a Francisco Rodríguez, exigimos el parte médico y que se nos informe inmediatamente de esto", ha remachado.